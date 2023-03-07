İhracat kısıtlaması getirilen domatesin fiyatı yüzde 40 düştü

İhracatçıların tepki gösterdiği 14 Nisan tarihine kadar sürecek kısıtlama kararı sonrası domatesin fiyatı semt pazarında yüzde 40 gerilemeyle 20 liraya düştü. Geçen hafta 35 liraya satılan domates 20 liraya düştü. Geçen hafta 1 kilo domates alan vatandaş, 3 kilo almaya başladı.

Gıda arz güvenliğinin sağlanması ve deprem bölgesine gıda arzını sağlama gerekçesiyle domatese 14 Nisan 2023 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine ihracat yasağı getirildi. Getirilen bu kısıtlama ile domates fiyatları İstanbul’da geriledi. Kentteki semt pazarlarında domatesin kilosu 20 liradan satılmaya başlandı. Geçen hafta 35 liraya satılan domates, ihracat kısıtlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde 40 geriledi. Vatandaşların fiyatlardan memnun olduğu görüldü. Pazar esnafı geçen hafta vatandaşın 1 kilo domates aldığını, fiyatların gerilemesiyle bu rakamın 3 kiloya çıktığını söyledi.

"Yasakla birlikte domates fiyatı düştü"

Pazar esnafı Zeynettin Seviniş, “İhracat yasağıyla birlikte domates fiyatı geriledi. Geçen hafta 30 liraya sattığımız domates şimdi 20 liraya kadar düştü. 10 lira bir düşüş yaşandı. Bugün pazarda izdiham yaşanabilir. Yoğun talep bekliyoruz. Dün de pazardaydık, talep çok fazlaydı. Eskiden yarım kilo alan 2 kilo almaya başladı. Fiyatların düşmeden önce 10 kasa domates getiriyorduk, bugün 40-50 kasa getirdik. Bu domatesler normalde ihracat malıydı, şu an tezgahlarımızda satıyoruz” dedi.

Pazarcı Sedat Kıyak ise domates fiyatlarının 30-35 liraya kadar çıktığını söyleyerek, “Şu anda domates fiyatları 20 liraya kadar düştü. Domates ihracatının durmasıyla fiyatlar geriledi. Vatandaşlar normalde 1 kilo alırken şimdi 2-3 kilo almaya başladılar. İhracatın durmasıyla fiyatlar düştü ve daha fazla satmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Semt pazarına domates almaya gelen bir vatandaş, “Kışın fiyatların böyle olması normal. Geçen hafta fiyatlar daha pahalıydı. Geçen hafta 30 liradan aldım, bu hafta 20 liradan aldım” dedi.

Yurt dışına domates ve domates türevi ürünler satan ihracatçılar ise getirilen yasağa tepki göstermişti.