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İhracat hedeflerine çifte destek

Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazete'de yayınlanan 3462 ve 3663 sayılı kararlarla UR-GE projelerinde yer alan firmaların düzenleyeceği sektörel sanal ticaret heyeti organizasyonları destek kapsamına alınırken, hedef ülkelerde, hedef sektörlerin katılacağı fuarlardaki destek oranı yüzde 75'e çıkarıldı.

Ekonomi 31.01.2021, 17:26
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İhracat hedeflerine çifte destek

İhracata çifte destek geldi. Ticaret Bakanlığınca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projelerinde KOBİ'lere ihracat odaklı daha geniş bir çalışma alanı sağlanması amacıyla adım atıldı. 

"Sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti" başlığı altında UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak iş birliği kuruluşunca ve Bakanlık koordinasyonunda sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenlenebilecek.

Ticaret Bakanlığınca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projelerinde pandemi nedeniyle fiziki sektörel ticaret heyetleri 1 yıldır yapılamıyordu. UR-GE Projeleri kapsamındaki firmaların düzenlediği Sanal Ticaret Heyetleri de destek kapsamında değildi. 

EİB'de 7 UR-GE Projesi devam ediyor

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 7 tane devam eden UR-GE Projesi olduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaklaşık 1 yıldır bu UR-GE Projeleri kapsamında hedef pazar olarak belirlenen ülkelere yönelik sektörel ticaret heyeti düzenlenemediğini, son düzenlemeyle 7 UR-GE Projesindeki firmaların sanal pazarlamanın nimetlerinden yararlanabilir konuma geldiklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı kararının detaylarını özetleyen Eskinazi, " Azami 10 sanal yurt dışı pazarlama faaliyetinin giderleri yüzde 75 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. EİB olarak dijital pazarlama 2021 yılında yoğunlaştığımız konuların başında geliyordu. 7 UR-GE Projemizde dijital pazarlamaya yoğunlaşacağız. 15 milyar dolar ihracat hedefimize bu sayede daha kolay ulaşacağız" dedi. 

Fuarlara katılım da ilave destek alacak

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 3463 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla hedef ülkelerde, hedef sektörler tarafından düzenlenecek fuar katılımları yüzde 75'e kadar devlet desteği almaya hak kazandı. 

Resmi Gazete'de yayınlanan 3463 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının "İhracat Ana Planı"nda hedef sektörler olarak belirlenen "otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya" sektörlerinin ihracat odaklı faaliyetlerini daha da güçlü şekilde destekleme vizyonunu esas aldığının altını çizen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu 5 sektörde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak,  İngiltere,  Japonya,  Kenya,  Malezya,  Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili'de katıldıkları yurt dışı fuarlar, iştirak ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla açtıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi ve tanıtım ile marka tescil giderlerine Ticaret Bakanlığınca sağlanmakta olan ilave destek oranları 5'er puan daha artırılacağını ve daha önce yüzde 70 olarak uygulanan desteğin yüzde 75'e çıkarıldığını sözlerine ekledi. 

Resmi Gazete'de yayınlanan 3463 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Sektörel ticaret heyeti programları,  Yurtdışı birim marka ve tanıtım desteği, belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda olması durumunda 15 puan artırılacak. 

TİM veya TOBB tarafından kurulan Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin destek oranı ise belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda 20 puan artırılacak. 

Yurtdışı birim kira desteği 2/12/2016 tarihinden önce açılan yurtdışı birim kira harcamalarına ilişkin destek oranı sınai ve ticari şirketler için %60, ticari şirketler için %50 uygulanacak.

3462 ve 3463 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararlarındaki destekleri Ticaret Bakanlığı yürütecek. 

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