banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
Libya’da seçim kaosu
Libya’da seçim kaosu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi

İhracat hedeflerine bir yıl erken ulaşılıyor, rekorlar 2022 yılında da sürecek

TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi gölgesinde geçen 2021 yılında ihracatın Orta Vadeli Program’da açıklanan 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde tamamlanacağını belirtti. Gülle, yıl sonu ihracat rakamının 2022 yılı hedefine yakın bir seviyede gerçekleşeceği mesajını verdi.

Ekonomi 24.12.2021, 12:00
İhracat hedeflerine bir yıl erken ulaşılıyor, rekorlar 2022 yılında da sürecek

TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi gölgesinde geçen 2021 yılında ihracatın Orta Vadeli Program’da açıklanan 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde tamamlanacağını belirtti. Gülle, yıl sonu ihracat rakamının 2022 yılı hedefine yakın bir seviyede gerçekleşeceği mesajını verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021 yılı ihracat değerlendirmesi ve 2022 yılı için hedefler ve beklentilere ilişkin değerlendirme yaptı. 2020 yılında pandemiye rağmen gerçekleştirdikleri ihracat performansının ardından 2021 yılına ihracat ailesi olarak büyük hedeflerle başladıklarını hatırlatan Gülle, bu süreçte elde ettikleri, özellikle küresel tedarik zincirindeki dönüşümden kaynaklanan kazanımları korumayı başararak ihracatı bir üst lige taşıdıklarını belirtti.

“İhracatta 221 milyar dolara ulaştık”

Sene başında 184 milyar dolar olarak belirlenen yıllık ihracat hedefinin, 211 milyar dolara revize edildiğini söyleyen Gülle, “İhracatçılarımız pandeminin en zor dönemlerinde dahi üretimi aksatmayarak tüm dünyanın güvenini kazandı. Yılın ilk çeyreğinde 50 milyar dolar, ikinci çeyreğinde 55 milyar dolar, üçüncü çeyreğinde 56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızdaki başarılı performans, büyüme verilerine de yansıdı. Net ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte 1,2 puan, ikinci çeyrekte 6,9 puan, üçüncü çeyrekte ise 6,8 puan oldu. Yılın ilk 9 ayında net ihracatın büyümeye katkısı 5,1 puan, ihracatın büyümeye katkısı 5,5 puan oldu. Yani yılın ilk 9 ayında gerçekleşen yüzde 11,7’lik büyümenin yüzde 47’si ihracattan geldi. Önümüzdeki dönemde de bu katkının devam edeceğini öngörüyoruz. Sene başında 184 milyar dolar olarak belirlenen yıllık ihracat hedefi, ihracatçılarımızın sergilediği üstün performans ile 211 milyar dolara revize edildi. Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla yaşanan her krizden güçlenerek çıkmayı başardılar. Bu güçle birlikte, ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak her iki hedefi de aşmayı başardık. Kasım ayı sonunda yıllıklandırılmış ihracatta 221 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayın 11’inde aylık ihracat rekorları kırdık” ifadelerini kullandı.

“47 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik”

Ocak-Kasım döneminde, 229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini, 188 ülkeye ihracatı artırdıklarının altını çizen Gülle, “Bunların 109’una ihracatta tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaştık. Tam 47 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Ocak-Kasım döneminde, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne ihracatımızı yüzde 34 artırdık. Afrika kıtasına ihracatta yüzde 39, Kuzey Amerika kıtasına ihracatta yüzde 47, Orta ve Güney Amerika’ya ihracatta ise tam yüzde 84 artışa imza attık” dedi.

“23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar doları aştı”

Gülle, sektörlerin de benzer şekilde her ay ihracatlarını bir adım ileriye taşıyarak, her ay rekorlarını tazeleyerek yılı başarıyla tamamladığını belirterek, “23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar doları aştı, 20 sektörümüz ihracat rekoru kırdı. En fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerimiz Otomotiv, Kimyevi Maddeler ve Çelik sektörleri oldu. Küresel ölçekte yaşanan çip krizine rağmen Otomotiv ve Elektrik-Elektronik sektörlerimizin ihracatını artırmayı başarması ihracatımızın ve sanayimizin gücünü göstermek adına gerçekten önemli” diye belirtti.

“2022 yılında OVP’deki 2023 hedefi olan 242 milyar dolara erişmeyi hedefliyoruz”

2023 ihracat hedefine bir yıl erken ulaşmayı hedeflediklerinin bildiren Gülle, “Artık yılın son günlerini yaşadığımız bu dönemde açıkça görüyoruz ki, başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ihracata ve ihracatçıya destekleri, Ticaret Bakanlığımızın ve Hükümetimizin özverili çalışmaları ve ihracatçılarımızın üstün gayretleriyle ihracatımız, OVP’de açıklanan 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde, hatta 2022 yılı hedefine yakın bir seviyede yılı tamamlamış olacak. Şimdi hedefimiz, bu başarılı performansın üzerine ekleyerek, ihracatta çıtayı her gün daha da yukarı taşıyarak, 2022 yılında da OVP’deki 2023 hedefi olan 242 milyar dolara erişmek. ’İhracatla Yükselen Türkiye’ için gecesini gündüzüne katarak çalışan ihracatçılarımızda bu güç, bu potansiyel mevcut” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8