İhracat desteklerinde e-imza dönemi başladı
Dış ticaret verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı 2020 Temmuz ayında 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizde ihracat yapan 38 bin 713 firma mevcut. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve yürürlüğe giren yönetmelikle ihracat yardım işlemleri elektronik ortamda yapılacak, başvurularda e-imza kullanılabilecek.
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan yapılan ihracatlar için devlet yardımlarına yönelik işlemler, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilebilecek.
E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun
E-imza ile yapılan başvurularda ibraz aranmayacak
Destek ödemesine ilişkin belgelerin başvuru sahibi tarafından DYS'ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacak. Başvuru sahipleri tarafından DYS'ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine ait olacak.
İhracat yapan 38 binden fazla firmaya e-imza kolaylığı
Yönetmeliğin ihracatçı şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştıracağına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Temmuz ayında 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 18,2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. Yeni uygulamayla ihracat yapan 38 bin 713 firma, e-imza ile kolay, hızlı ve güvenli işlem yapabilecek. Dijital ortamda bilgi güvenliğinin sağlanması açısından da avantaj sağlayan e-imza, zamandan, enerjiden ve kağıttan tasarruf edilmesini sağlıyor. Ayrıca e-imza, arşiv ve kargo maliyetlerini de minimuma indiriyor.”
Tahakkuk listeleri e-imza ile Merkez Bankası’na gönderilecek
DYS'de düzenlenen ve ilgili genel müdürlüklere sistem üzerinden sunulan tahakkuk listeleri ile genel müdürlüklerce hazırlanan tahakkuk listelerinin tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller sistem üzerinde yapılacak. Tahakkuk listeleri Bakanlık tarafından DYS üzerinden elektronik imza ile imzalanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na gönderilecek. Böylelikle tahakkuk listelerinin fiziksel olarak gönderilmesine gerek kalmayacak. Ayrıca tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge aranmayacak.
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