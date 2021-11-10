banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım

İhracat birim değer endeksi yüzde 11,8 arttı

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 arttı.

Ekonomi 10.11.2021, 10:16
İhracat birim değer endeksi yüzde 11,8 arttı

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Eylül ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,6, yakıtlarda yüzde 75,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,2 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 12,7 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 16,3 arttı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,4, yakıtlarda yüzde 23,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,9 arttı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 15,0 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 23,4 arttı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 62,2, yakıtlarda yüzde 65,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 26,6 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 9,2 azaldı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 38,6, yakıtlarda yüzde 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,0 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ağustos ayında 149,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,0 azalarak, 2021 Eylül ayında 147,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Eylül ayında 129,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 16,3 artarak, 2021 Eylül ayında 150,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 3,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ağustos ayında 110,0 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,2 azalarak, 2021 Eylül ayında 106,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Eylül ayında 117,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,2 azalarak, 2021 Eylül ayında 106,3 oldu.

Dış ticaret haddi 2021 yılı Eylül ayında 88,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Eylül ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 9,1 puan azalarak, 2021 yılı Eylül ayında 88,4 oldu.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 11 puan azalarak 89,4 oldu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6