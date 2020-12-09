İhracat birim değer endeksi yüzde 0,6 arttı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,5 ve yakıtlarda yüzde 36,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,7 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 4,5 arttı

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 ve yakıtlarda yüzde 28,4 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,0 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,0 azaldı

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 ve yakıtlarda yüzde 32,0 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 10,4 arttı

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,4 ve yakıtlarda yüzde 2,9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Eylül ayında 168,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak, 2020 Ekim ayında 171,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ekim ayında 175,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 artarak, 2020 Ekim ayında 183,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Eylül ayında 146,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 azalarak, 2020 Ekim ayında 144,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ekim ayında 127,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 12,9 artarak, 2020 Ekim ayında 143,7 oldu.

Dış ticaret haddi 107,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ekim ayında 103,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,8 puan artarak, 2020 yılı Ekim ayında 107,5 oldu.

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