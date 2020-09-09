İhracat birim değer endeksi %1,6 azaldı

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,2, yakıtlarda %36,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 azaldı.



İhracat miktar endeksi %4,1 azaldı



İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,2 ve ham maddelerde (yakıt hariç) %15,4 artarken, yakıtlarda %34,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,7 azaldı.



İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Temmuz 2020

[2010=100]





İthalat birim değer endeksi %9,4 azaldı



İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,4, yakıtlarda %36,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,8 azaldı.



İthalat miktar endeksi %3,1 arttı



İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %26,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,1 ve yakıtlarda %6,7 arttı.



İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Temmuz 2020

[2010=100]





Dış ticaret endeksleri, Temmuz 2020

[2010=100]





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %12,4 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Haziran ayında 147,6 olan ihracat miktar endeksi %12,4 artarak, 2020 Temmuz ayında 165,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Temmuz ayında 166,5 olan ihracat miktar endeksi %1,2 artarak, 2020 Temmuz ayında 168,5 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %5,7 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Haziran ayında 124,3 olan ithalat miktar endeksi %5,7 artarak, 2020 Temmuz ayında 131,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Temmuz ayında 130,2 olan ithalat miktar endeksi %6,4 artarak, 2020 Temmuz ayında 138,5 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Temmuz 2020

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Dış ticaret haddi 2020 yılı Temmuz ayında 112,4 olarak gerçekleşti



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Temmuz ayında 103,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,9 puan artarak, 2020 yılı Temmuz ayında 112,4 oldu.



Dış ticaret hadleri, Temmuz 2020

[2010=100]



