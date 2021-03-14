İhracat amaçlı yükleme bir önceki yıla göre yüzde 3.9 arttı

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan istatistiğe göre, 2021 yılı Şubat ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 39 milyon 654 bin 632 ton olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalarak 79 milyon 940 bin 781 ton olarak gerçekleşti.

İhracat amaçlı yüklemeler

2021 yılı Şubat ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 11 milyon 301 bin 395 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalarak 17 milyon 890 bin 851 ton olarak gerçekleşti. 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 azalışla 58 milyon 351 bin 959 ton oldu.

Transit yük taşımaları

Verilere göre, 2021 yılı Şubat ayında limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 5 milyon 841 bin 664 ton olurken, Şubat ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 4 milyon 620 bin 722 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azaldı.

En fazla yük elleçleme Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleşti

2021 yılı Şubat ayında Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 45 bin 471 ton yük elleçlemesi gerçekleştirilirken, Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin, 5 milyon 83 bin 519 tonunu (yüzde 84,1'i) dış ticaret yükleri, 879 bin 895 tonunu (yüzde 14,6'sını) kabotaj yükleri ve 82 bin 57 tonunu ise (yüzde 1,3'ünü) transit yükler oluşturdu. Kocaeli Liman Başkanlığını 5 milyon 382 bin 779 ton ile Botaş Liman Başkanlığı ve 4 milyon 962 bin 853 ton ile Aliağa Liman Başkanlığı takip etti.

Şubat ayında 39 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşti. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 33 milyon 154 bin 830 ton yük elleçlenirken, limanlarda elleçlenen toplam yükün yüzde 83,6'sını oluşturdu.

Yük cinsinde taşıma

İstatistiğe göre, 2021 yılı Şubat ayında limanlarda Hurda Demir yük cinsinde 2 milyon 311 bin 461 ton elleçleme gerçekleşti. Hurda Demir, 402 bin 450 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 21'lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 280 bin 112 ton artış ile Kok ve Yarı Kok Kömürü ve 211 bin 34 ton artış ile Klinker yük cinsi takip etti. Taşkömürü (Briketlenmemiş) ise 614 bin 443 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 557 bin 683 tonluk düşüş ile Ham Petrol ve 282 bin 713 tonluk düşüş ile Demir Cevheri ve Konsantreleri yük cinsi takip etti.

Hurda Demir birinci sırada

2021 yılı Şubat ayında Hurda Demir limanlarında elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 244 bin 164 ton ile ilk sırayı alırken, bunu sırasıyla, 1 milyon 416 bin 303 ton ile Kok ve Yarı Kok Kömürü ve 1 milyon 325 bin 426 ton ile Ham Petrol yük cinsi takip etti.

Dış ticarette en fazla yük elleçlemesi

2021 yılı Şubat ayında denizyolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 168 bin 256 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleşirken, Rusya'yı sırasıyla 1 milyon 843 bin 907 ton ile Amerika, 1 milyon 677 bin 364 ton ile İtalya takip etti. Rusya ile yapılan taşımaların 335 bin 80 tonu (yüzde 8,0'i) Türk bayraklı gemilerle, 3 milyon 833 bin 176 tonu ise (yüzde 92'si) yabancı bayraklı gemilerle gerçekleşti.

İhracatta en fazla yük elleçlemesi

2021 yılı Şubat ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 999 bin 887 ton ile İspanya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşirken, İspanya'yı sırasıyla 987 bin 71 ton ile İsrail'e ve 980 bin 47 ton ile İtalya'ya yapılan taşımalar takip etti. İspanya'ya giden yüklerin 147 bin 235 tonu (yüzde 14,7'si) Türk bayraklı gemilerle, 852 bin 652 tonu ise (yüzde 85,3'ü) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi

2021 yılı Şubat ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 992 bin 270 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşirken, Rusya'yı sırasıyla 1 milyon 198 bin 77 ton ile Amerika'dan ve 1 milyon 176 bin 96 ton ile Kolombiya'dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya'dan gelen yüklerin 316 bin 3291 tonu (yüzde 7,9'u) Türk bayraklı gemilerle, 3 milyon 675 bin 979 tonu ise (yüzde 92,1'i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.