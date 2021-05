İhracat ailesi 218 ülkede Türk bayrağını dalgalandırdı

TİM, ihracat ve ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine ulaşmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Türk ihracat ailesi, her ay olduğu gibi nisan ayında da tarihi bir başarıya imza attı. İhracat ailesi, geçtiğimiz ay 18 milyar 766 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek nisan ayı ve Mart 2021 sonrası en yüksek ikinci aylık ihracatını yaptı. Birbiri ardına kırılan aylık ihracat rekorları, yeni normalin ilk yılı olan 2021’de 184 milyar dolar olan ihracat hedefinin de geçileceğini ve adım adım 200 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru gidildiğini göstergesi oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş‘un katılımıyla nisan ayı geçici dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla, 18 milyar 766 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihin en yüksek nisan ayı ihracatı oldu.



“Tarihi gerçekleri oldu bittiye getirmek, kimsenin haddi değildir”

Nisan ayı ihracat rakamlarına değinmeden önce, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yaptığı açıklamayı eleştirerek konuşmasına başlayan TİM Başkanı İsmail Gülle “Senelerdir birtakım radikal baskı unsurlarının talepleri üzerine; sözde ‘Büyük felaket’ olarak nitelendirdikleri 1915 olaylarına ‘soykırım’ yaftası yapıştırmak; sadece ve sadece lobilere boyun eğmektir. Tarihi gerçekleri, resmi belgelerde ortaya konan gerçekleri değiştirmek, tek cümleyle oldu bittiye getirmek, kimsenin haddine değildir. Çok iyi bilinmelidir ki; gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bizler, ticaret diplomasisinin sahadaki neferleri olarak, ABD ile ilişkilerimizin bir radikal baskı grubunun tarihi çarpıtan ihtiraslarına feda edilmemesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.



“Son 6 ayda ihracatımız 102 milyar doları da geçti”

Nisan ayı ve son dönemdeki ihracat rakamlarını değerlendiren Gülle, “Yıl başından beri toplam ihracatımız 68 milyar doları, son 6 ayda ise 102 milyar doları aşarak 102 milyar 686 milyon dolara ulaştı. Bugün ise, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek nisan ayı ihracatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Böylece, ardı ardına son beş ayda ihracat rekoru kırmış olduk. İhracat ailemiz her zaman daha ileriyi, daha yükseği hedefliyor. Nisan ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 109’luk artışla, 18 milyar 766 milyon dolar oldu. Bu rakam, tarihimizin en yüksek nisan ayı ihracat rakamına eriştiğimizi gösteriyor. Aynı zamanda bu ay, Mart 2021’den sonra Cumhuriyet tarihinde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu” ifadelerini kullandı.



“Yıllık 184 milyar dolar hedefinden çok daha yükseklere ulaşacağız”

Türk ihracatçısının millî menfaatlerin tamamına hizmet eden bir inançla çalıştığına ve üzerine düşen tüm vazifeleri hakkıyla yerine getirdiğini dile getiren Gülle “Geçtiğimiz yıl bahar ayları, pandeminin ilk şokunu göğüslediğimiz aylar oldu. Tüm dünyada ticaretin neredeyse durduğunu gördük. Baz etkisini ortadan kaldırmak adına, aylık ihracatımızın 2019’un nisan ayına göre değişimine baktığımızda, yüzde 22,3’lük bir artış görüyoruz. 2021’in ilk dört ayında ise ihracatımız, yüzde 33,1’lik artışla 68 milyar 752 milyon dolar oldu. Rakamlar gösteriyor ki, inşallah yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte, yakın zamanda ulaşacağız. Tüm bu başarıların arkasında, büyük bir emek yatıyor. Bugün hâlâ pek çok ihraç pazarımız tam anlamıyla açılmamış olmasına rağmen nisan rekoru; 100 bin ihracatçımızın her birinin, tarihe miras bırakacağı önemli bir eser” diye konuştu.



“Türk ihracatçısının başarıları tarihe altın harflerle yazılacak”

Bu yıla ihracatla damga vurmanın; 2021’i ihracat yılı yapmanın zamanı geldiğini belirten Gülle, şunları söyledi: İnanıyorum ki; pandemi döneminde Türk ihracatçısının elde ettiği başarılar iktisat tarihine altın harflerle yazılacak. Bu büyük başarılar, daha çok çalışmak ve ihracatçımız için yeni projeler gerçekleştirmek adına bizleri de oldukça heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz yıl nisan ve mayıs ayları, küresel ticaretin ve ihracatımızın en zorlu aylarıydı. Bu anlamda, nisan ayı bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl nisan ayında, ihracat rakamlarımızı kamuoyu ile paylaştığımızda “Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür” demiştik. Hamd olsun ihracat ailesi, büyük bir özveriyle çalıştı; Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, bizler gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Hükümetimiz de sürecin her adımında bizleri destekledi”.



“Hizmet ihracatında önemli başarılara imza atacağız”

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesini büyük bir gayretle sürdürdüğünün altını çizen Gülle “Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ek tedbirlerle beraber, 2021 sezonunda inşallah turizm öncülüğünde hizmet ihracatımızda da önemli başarılar elde edeceğiz. Hizmet ihracatçılarımız, güvenli turizm sertifikalarıyla, misafirlerini ağırlamaya hazır. Cumhurbaşkanımıza ihracat ailesi adına şükranlarımı sunuyor, kahraman sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Otomotiv lider, halı ihracatında artış yüzde 305”

Nisan ayında sektörlerin performansına değinen Gülle, şöyle devam etti: Önceki yılın aynı ayına göre 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Toplam 9 sektörümüz ise, tarihlerinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Bu sektörler; Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Elektrik - Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, İklimlendirme Sanayii, Madencilik Ürünleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Halı ile Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller.



Nisan ayında; 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 2 milyar 162 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 658 milyon dolara ulaşan Çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Bu ay en güçlü artış performansına imza atan sektörler; yüzde 313 artışla 2 milyar 466 milyon dolara ulaşan Otomotiv; yüzde 305 artışla 306 milyon dolara ulaşan Halı; yüzde 280 artışla 110 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat sektörleri oldu”.



İhracata yeni katılan firma sayısında da rekor

Nisan ayının ihracat ailesine en fazla yeni katılımın ay olduğuna dikkat çeken Gülle “İhracat ailesine yeni katılımda da bu ay yeni bir rekor kırdık. Tam 2 bin 444 firmamız, geçtiğimiz ay ilk kez ihracat yaptı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, nisan ayında 136 milyon 896 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise, nisan ayı içerisinde toplam 44 bin 484 firmamız ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle, yılın ilk dört ayında, ilk kez ihracat gerçekleştiren firma sayımız 5 bin 461 oldu” dedi.



182 ülkeye ihracat arttı; İspanya’ya otomotiv ihracatı dikkat çekti

Nisan ayında ülkelere göre sektörel bazda en dikkat çekici artışların; yüzde 1059 ile İspanya’ya Otomotiv sektöründe, yüzde 310 ile Birleşik Krallık’a Hazırgiyim sektöründe ve yüzde 257 ile ABD’ye Halı sektöründe gerçekleştiğine vurgu yapan Gülle, “İhracatçılarımız bu ay, ülkemizin bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. 182 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Nisan’da en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke; 1 milyar 654 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 182 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 33 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatımızı nisan ayında tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise; 793 milyon dolarlık artışla Almanya, 673 milyon dolarlık artışla Birleşik Krallık ve 577 milyon dolarlık artışla ABD oldu. Nisan ayında, ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatımızın yüzde 127 artışla, 7 milyar 674 milyon dolarlık bir hacme ulaşarak, ihracatımızdan yüzde 40,9 pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının, ihracatımızdaki payı, yüzde 54 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,37 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 1,75 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1,57 milyar dolar; Kuzey Amerika’ya ise 1,34 milyar dolarlık; ihracat gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.



Sakarya’dan yüzde 1179’luk ihracat artışı

Nisan ayında 74 ilin ihracatını artırdığını aktaran Gülle, şunları kaydetti: “Tam 15 ilimiz; tarih-lerinin en yüksek aylık ihracatını, nisanda gerçekleştirdi. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, (yüzde 98 artış), 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, (yüzde 212 artış), 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli, (yüzde 190 artış) oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 1179 artışla 461 milyon dolara ulaşan Sakarya, yüzde 212 artışla 1,36 milyar dolar ihracat yapan Bursa, yüzde 190 artışla 1,32 milyar dolarlık ihracata imza atan Kocaeli’de oldu”.



Miktar bazındaki ihracat artışı dikkat çekti

Miktar bazında ihracat; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 artarak, 15,63 milyon tona ulaştı. İlk dört ayda ise yüzde 14,2 artışla, toplam 55,12 milyon tonluk ihracat gerçekleşti.



176 ülkeye TL ile ihracat

Nisan ayında, Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 176 ülkeye toplam 5,63 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 628 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek. Son dönemde Euro/Dolar paritesindeki artış, ihracata pozitif yansıdı. Nisan ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 743 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl başından bu yana paritede artış ihracatımıza 2 milyar 537 milyon dolar olarak yansıdı. Euro/Dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.



“Lojistikteki küresel soruna portalımız ile ulusal çözüm getireceğiz”

Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı’nı faaliyete geçirerek, lojistikte yaşanan bu küresel soru-na, ulusal bir çözüm sunacaklarını kaydeden Gülle, şunları söyledi: “Her alanda olduğu gibi ticaretin de küreselleşmesi, bir noktada yaşanan gelişmenin tüm dünyayı etkilemesi anlamına geliyor. Geçtiğimiz ay Süveyş Kanalı’nda yaşanan kriz, bu durumun güzel bir örneği. Kriz anında, bölgeye ürün sevkiyatı gerçekleştiren ihracatçılarımızla gerek AloTİM hattımız aracılığıyla, gerekse teknik personelimizle anbean iletişim içerisinde olarak kendilerine gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Ayrıca yine geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirdiğimiz online INCOTERMS semineriyle, olası krizlerin önüne geçmek adına, ihracatçılarımıza teslim şekilleri hususunda yol gösterici bir toplantı gerçekleştirdik. Bu dönemde öne çıkan bir diğer önemli konu ise; tüm dünyada son dönemde yaşanan lojistik maliyet artışları ve konteyner sorunu. Bu hususta, Türkiye Lojistik Portalı projemizde sona yaklaşmış durumdayız. Portalımızı ihracat ailemizin yorum ve görüşleri üzerinden şekillendiriyoruz. Bu kapsamda, türkiyelojistikportali.com’da; hazırladığımız anket hala erişime açık ve değerli katılımlarınızı bekliyor. Tüm ihracatçılarımızı, platformun geliştirilmesine katkı sağlamaya davet ediyorum”.