İhracat 23,6 milyar dolar ile depreme rağmen rekor tazeledi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen Mart ayında ihracatın yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlık binasında Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Muş, son dönemde, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun küresel çapta aşağı çekilmeye başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Muş, Dünya Bankası verilerine göre enerji fiyat endeksinin Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 ve 2022 Şubat ayına göre yüzde 17 düşüş kaydettiğini hatırlatarak, doğal gaz fiyat endeksinin ise Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 19 ve 2022 Şubat ayına göre yüzde 38,8 düşüş kaydettiğini aktardı.

Muş, küresel gıda fiyatlarındaki olumlu değişimde Türkiye’nin önemli bir rol üstlendiğini, Türkiye’nin girişimleriyle süresi uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın fiyatlardaki düşüşe kayda değer katkısı olduğunu dile getirdi.

“Tahıl Koridoru Anlaşması, gıda maliyetlerinin düşmesinde ve küresel piyasanın istikrarında etkili olmuştur”

Muş, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporuna göre, 5 Mart itibarıyla 23 milyon ton tahılın söz konusu anlaşma çerçevesinde dünya pazarına ulaştığını belirterek, “Rapora göre Tahıl Koridoru Anlaşması, gıda maliyetlerinin düşmesinde ve küresel piyasanın istikrarında etkili olmuştur” açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 ile Orta Vadeli Program tahmininin üzerinde büyüdüğünü hatırlatan Bakan Muş, “Mal ve hizmet ihracatı, bu büyümenin yüzde 40’ını oluşturarak itici güç olma konumunu sürdürmüştür. Sanayi üretimindeki ivme 2023 yılında da devam etmekte olup, bu alandaki üretim ocak ayında yıllık olarak yüzde 4,5 oranında artmıştır. Öte yandan, depremin üretim hatları ve tedarik zincirleri başta olmak üzere Türk imalat sektörü üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, Türkiye İmalat PMI endeksi Mart ayında yükselmeye devam ederek 50,9 olmuştur” diye konuştu.

“Yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisi, Mart ayında azalarak devam etmiştir”

Depremden etkilenen illerin ihracattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,6 seviyesinde olduğunu anımsatan Bakan Muş, “Yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisi, Mart ayında azalarak devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

İhracat 23,6 milyar dolar ile depreme rağmen rekor tazeledi

Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen Mart ayında ihracatın yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bilgisini veren Bakan Muş, “Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu başarıyı, avro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim” şeklinde konuştu.

“2023 yılı Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir”

Muş, ithalat verilerine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılı Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir. Buna ilave olarak, ithalatımızdaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise, 2023 Mart ayı ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında artarak 1,7 milyar dolar olmuştur.”

Bakan Muş, ithalatta görüşen artışta, motorlu kara taşıtlarında yüzde 77,6, elektrikli makinelerde yüzde 39,6, diğer makinelerde yüzde 30,8 yükselişin de etkili olduğunu belirterek, “Motorlu kara taşıtları ithalatındaki artışın temel nedeni dünyadaki çip krizinin hafiflemesidir. Burada büyük bir talep artışı mevcuttur. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise, ihracatımız yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verdi.