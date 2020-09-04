İhlas Yayın Holding'ten satış duyurusu

İhlas Yayın Holding A.Ş, tasarruf sahiplerine satış duyurusu yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL bedelli artırılarak 450.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 20.08.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 03.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.120.452,748 TL'dir. Kalan paylar, 07.09.2020 ve 08.09.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasa'da borsada satış yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.''