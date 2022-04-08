İhlas Vakfı Ramazan ayında yardımlarını sürdürüyor

Türk hayırseverlerin yardımları Ramazan ayında da devam ediyor. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Bağışçıların yardımlarını dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.

İhlas Vakfı Ramazan ayında da yardım faaliyetlerini sürdürüyor. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın İhlas Vakfı’nın dünyanın dört bir yanında yaptığı çalışmaları anlattı. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımları hızlandırdıklarını ifade eden Aydın, "Yılın 12 ayında 50 yıldan beri yardım faaliyetlerinde bulunuyoruz. Asıl faaliyet gösterdiğimiz yer Türkiye’dir. Türkiye’de 32 öğrenci yurdumuz var. Bunun yanında Afganistan’da, Güney Türkistan’da Özbek ve Türkmenlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede 104 medresemiz var. Yine Afganistan’da 13 öğrenci yurdumuz daha var. Afrika’da, Asya’da ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Sudan’da yetimhanelerimiz var, yedi yetimhanemiz var. Buralarda ihtiyaç sahiplerine yardımlar götürüyoruz. Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine bu bölgelerde iftarlar veriyoruz. Afrika’da mazlumların yüzünü güldürüyoruz" dedi.

Ramazan ayında iyiliklerin arttığına dikkat çeken Aydın, "Bu ayda yapılan bir iyiliğe diğer aylara nazaran daha fazla sevap verildiği bilinir. İnsanlar ramazan ayında iyilikleri arttırıyorlar. Vatandaşlar ramazan ayında iyilikleri vakfımız aracılığıyla yapabilir. Fitre, iftar, oruç fidyesi veya zekatını vermek isteyen bağışçılarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. ‘İftar’ yazıp 8340’a gönderdiğinizde bir kişinin iftarını karşılamış oluyorsunuz. Bu bedel 25 liradır. Bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenler ihlasvakfi.org.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirler. Tüm vatandaşları yardım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılma süreci hakkında da bilgi veren Aydın, "Vatandaşlar bağışlarını ulaştırması için vakıfları seçerken köklü bir kuruluş olmasına dikkat etsinler. Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız yardımlar sonrası yardımın ulaştırıldığına dair videolar bağışçılarımıza gönderiliyor. Kurban keserken de bağışçılarımıza bu videoları gönderiyoruz" şeklinde konuştu.