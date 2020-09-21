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İhlas Gayrimenkul, sermaye artırımı için SPK'ya müracaat etti

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

Ekonomi 21.09.2020, 12:31
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İhlas Gayrimenkul, sermaye artırımı için SPK'ya müracaat etti

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 334.461.113 TL (yüzde 50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bugün başvuruda bulunulmuştur.'' denildi.

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