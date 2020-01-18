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İHBİR’in 2023'de ihracat hedefi: 13,7 milyar dolar

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Okutur, ‘Şekerli Mamuller Strateji Çalıştayı’nda 2020’ye moralli başladıklarını kaydederek, “Yıla yükselen bir grafikle girdik” şeklinde konuştu.

İHBİR’in 2023'de ihracat hedefi: 13,7 milyar dolar

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Okutur, ‘Şekerli Mamuller Strateji Çalıştayı’nda 2020’ye moralli başladıklarını kaydederek, “Yıla yükselen bir grafikle girdik” şeklinde konuştu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 12:22
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İHBİR’in 2023'de ihracat hedefi: 13,7 milyar dolar

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Türkiye'yi büyütmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. 

2023 ihracat hedeflerini 13.7 milyar dolar olarak açıklayan Okutur, “Türkiye olarak yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru değerlendirirsek 13,7 milyar dolar rakamını kat kat aşabiliriz” dedi. İhracatı artırmak için birçok etkinliğe imza attıklarını ifade eden Okutur, “Birlik olarak 2018 ve 2019'da toplam 10 milli katılım fuarı, 16 info stand katılımı, 14 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdik. 2018 ve 2019'da bütün dünya ülkelerinden satın almacıları davet ederek, VIP nitelikli alım heyetleri düzenledik. İki heyete toplamda 200'den fazla yabancı katılımcı iştirak etti” diye konuştu.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Okutur, Ekovitrin muhabiri Ali Karabaş'a özel açıklamalarda bulundu. Aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Son Güncelleme: 18.01.2020 12:47
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