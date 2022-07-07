Iğdır’da hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Iğdır’da Kurban Bayramı’na iki gün kala yoğunluk yaşanıyor.

"Doğu’nun Çukurova’sı" Iğdır’daki hayvan pazarında bayrama iki gün kala yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde, hayvan pazarına hayvanlarını satma amacıyla götüren vatandaşlar için; öğleden sonra ise pazara gitmeyen vatandaşlar için çarşı merkezine yakın, belediyenin izin verdiği yerde pazar kuruluyor. Iğdır Belediyesinin sağladığı kolaylığa sevinen vatandaşlar, belediyeye teşekkür etti. Büyükbaş hayvanlarının fiyatlarının yüksek olmasından dolayı genelde küçükbaş hayvanları tercih eden vatandaşlar, satıcılar ile bu bayram kurban kesmek için sıkı pazarlık yapıyor.

Besicilik yapan Murat Savaş, vatandaşların genelde küçükbaş hayvana yoğunluk gösterdiğini belirterek, "Biz bayrama dört kala hayvanları meradan Iğdır’a getiriyoruz. Fiyatlar şu an normal. Ama bayrama az kaldı, fiyatlar ne olur bilmem. Küçükbaş hayvanlar 2 ile 5 bin arasında. Ama büyükbaş hayvanlar pahalı. Büyükbaş şu an 40 bin 50 bin lira arasında satılıyor" dedi. Savaş, alınan hayvanın başta yaş ve sağlık sorunun olmamasının yanında etli olmasına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.