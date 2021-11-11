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İğde yağı cildi sağlıklı görünüme kavuşturuyor

- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü'nden Uzm. Dr. Yegane Özcan:- "İçeriğindeki yüksek miktarda Omega 7, Omega 3, Omega 6 ve Omega 9 ve C vitamini bulunan yabani iğde yağı kolajen üretimini uyararak cildi sıkı, sağlıklı ve daha elastik görünüme kavuşturuyor"- "Cilt üzerinde kırışıklık, çatlak, lekelenme ve çillenme gibi sorunlara karşı iğde yağının tedavi edici gücü çok yüksek. Özellikle saç tellerinde kopmalar ve güçsüzlük yaşayanlar da iğde yağı ile bu soruna çözüm bulabilirler"- "Yabani iğde yağının her yaşta her cilt tipi için kullanılabilir. Yüksek karoten içeriği nedeniyle nadiren saf haliyle kullanılır. Kullandığınız kremlere ve şampuanlara uygun oranda katabilirsiniz"

Ekonomi 11.11.2021, 10:57
İğde yağı cildi sağlıklı görünüme kavuşturuyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü'nden Uzm. Dr. Yegane Özcan, "İçeriğindeki yüksek miktarda Omega 7, Omega 3, Omega 6 ve Omega 9 ve C vitamini bulunan yabani iğde yağı kolajen üretimini uyararak cildi sıkı, sağlıklı ve daha elastik görünüme kavuşturuyor. Cilt üzerinde kırışıklık, çatlak, lekelenme ve çillenme gibi sorunlara karşı iğde yağının tedavi edici gücü çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla iğde yağının cilde faydalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, antik dönemde başta Çin olmak üzere Roma’da sağlık, gençlik ve güzellik iksiri olan yabani iğde yağının faydalarını aktardı.

Rus kozmonotların uzayda yolculuklarında güneş radyasyonun kötü etkilerinden korunmak için, Omega 7'nin doğal kaynağı olan yabani iğde meyvelerini yediklerini ve yabani iğde yağlarını kremlerinde kullandıklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Yabani iğde yağının içindeki palmitoleik asit aslında cildimizin yağ tabakasının bileşenidir. Bu sebeple iğde yağı hücre dokusu ve yara iyileşmesine katkı sağlar. Yabani iğde yağını sadece bir kez bile cilde uyguladığınızda serbest radikalleri kontrol ederek cildin nemini fazlalaştırdığını fark edebilirsiniz. İçeriğindeki yüksek miktarda Omega 7, Omega 3, Omega 6 ve Omega 9 ve C vitamini bulunan yabani iğde yağı kolajen üretimini uyararak cildi sıkı, sağlıklı ve daha elastik görünüme kavuşturuyor. Cilt üzerinde kırışıklık, çatlak, lekelenme ve çillenme gibi sorunlara karşı iğde yağının tedavi edici gücü çok yüksek. Özellikle saç tellerinde kopmalar ve güçsüzlük yaşayanlar da iğde yağı ile bu soruna çözüm bulabilirler."


- "Roma’da savaşlarda yaralı askerlerin kesiklerinin tedavisinde kullanılıyordu"


Özcan, nemlendirici ve besleyici özelliği ve zengin yağ asidi bileşimi sayesinde yabani iğde yağının, ciltteki nemi hapsederek kuruluk belirtilerini ortadan kaldırdığını bildirdi.

Pürüzleri ve soyulmaları hızla giderdiğini de aktaran Özcan, "Kırışıklıkların derinliğini azaltmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olur. Cildi onaran bir etkisi bulunan yabani iğde yağı, çeşitli cilt lezyonları için doğal bir ilk yardım ilacıdır. Antik Roma'da savaşlarda yaralı askerlerin kesiklerinin tedavisinde kullanılan yabani iğde yağı cilt üzerinde kesik izlerinin giderilmesine de yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Özcan, küçük yanıklar ve çatlaklar için de aktif olarak kullanılıp, hızlı iyileşmeyi desteklediğini, epidermisin koruyucu özelliklerini normalleştirdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Leke giderici özelliği olan yabani iğde yağı yüksek C vitamini içeriği nedeniyle, cildi aydınlatmak, çillerden, sivilce ve yaşlılık lekelerinden hızla kurtulmak için mükemmel bir bileşendir. Cilt tonunu gözle görülür şekilde eşitler. Yüksek karotenoid içeriği nedeniyle yağ, eşit ve doğal bir bronzlaşmaya katkıda bulunur ve nem dengesini korur. Yabani iğde yağı, kafa derisi için maske olarak kullanılabilir. Yanık yaralarına da önemli ölçüde iyileştirici etkisi bulunuyor. E vitamini açısından diğer meyvelere kıyasla ilk sırada yer alan yabani iğde meyvesi ve yağı bağışıklığı güçlendirirken yaşlılığa bağlı hastalıklarla savaşır."

İğde yağının cilt kadar saç sağlığı üzerinde de iyileştirici gücü olduğunun da altını çizen Özcan, saç büyümesini uyaran ve kepek oluşumuna engel olan özelliği bulunan yabani iğde yağının en iyi kullanım şeklinin diğer yağlarla karıştırmak olduğunu aktardı.

Özcan, "Yabani iğde yağının her yaşta her cilt tipi için kullanılabilir. Yüksek karoten içeriği nedeniyle nadiren saf haliyle kullanılır. Kullandığınız kremlere ve şampuanlara uygun oranda katabilirsiniz. Kozmetik amaçlı olarak, soğuk sıkım yağı tercih edin. El, yüz veya vücut derisine uygulamadan önce saf yabani iğde yağı 1/4 oranında herhangi bir baz yağ ile karıştırabilirsiniz. Karışım daha sonra hafif masaj hareketleriyle cilde uygulanabilir." önerisinde bulundu.

#Medipol Mega Üniversite Hastanesi #Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü’nden Uzm. Dr. Yegane Özcan
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