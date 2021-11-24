İflas getiren eski avukata suç duyurusu

Profilo Avukat Sümer Altay ve İflas davasına bakan ve iflas kararı veren hakimler aleyhinde de şikayette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, hakkında iflas davası mahkemesine kararı çıkan Profilo firması karşı atağa geçerek, olayın bir kurgu olduğu iddiasıyla, davacı avukat Sümer Altay ile iflasa karar veren hakimler hakkında şikayetlerde bulundu.

Eski Avukat Sümer Altay’ın avukatlık ücreti alamadığı iddiasıyla aleyhine dava açtığı Profilo firması, iflas olayının hukuk dışı bir kurgu olduğunu iddia ederek kararı veren mahkeme hakimlerini Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etti. Profilo firması, İstanbul Barosu’na şikayet ettiği Av. Sümer Altay hakkında, aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nada suç duyurusunda bulundular.

Şirket, Av. Sümer Altay hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde, hak etmediği bir para alacağı iddiasında bulunduğu, bu haksız parayı elde etmek için hukuka aykırı bir şekilde iflas davası açtığı, yargılama sırasında,”adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ettiği, şirketlerini zor durumda bıraktığı iddiasında bulundu. Sümer Altay’ın bu davayı kazanmak için mahkeme ile bir kurgu yaptığı iddiasında bulunan müşteki şirket eski avukatlarının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

İflas davasına bakan ve iflas kararı veren hakimler aleyhinde de Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayete bulunan Profilo şirketi, davacı Av. Sümer Altay’ın iddia ettiği avukatlık ücreti alacağının oluşmadığını mahkeme heyetinin net olarak bilmesine rağmen, üstelik bilirkişi raporları da bu yönde olduğu halde, iflas kararı veren mahkeme hakimlerinin kusurlu olduğu iddiasında bulundu.

Firma, Av. Sümer Altay’ın alacak konusu olan baktığı eski davaları ile ilgili olarak, davanın bitmediğini, herhangi bir tahsilat sağlamadığını, dolayısı ile avukatlık ücretinin hak ediş aşamasına gelmediğini, tüm bunlar dosyada belgelerle ispatlanmış olduğu halde, haklarında iflas gibi ağır bir kararı veren hakimler ile Av. Sümer Altay’suçlu olduğunu ve ticari itibarlarına zarar verdiklerini belirterek, olayın soruşturulmasını istedi.