IF Wedding İzmir’in ekonomisine hareketlilik getirdi: Oteller yüzde yüz doldu

15. IF Wedding Fashion İzmir–Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde katılımcı ile kent ekonomisine de hareketlilik getirdi. Otellerde doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Restoranlardan kafeteryalara, ulaşımdan alışverişe kadar turizm ve hizmet sektörünün canlılığı pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa nefes aldırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyeline fuarlarla ivme kazandırmaya devam ediyor. Türkiye ve dünya moda sektörünü İzmir’de buluşturan 15. IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı turizm sektörü başta olmak üzere hizmet sektörüne de canlandırdı.

Alsancak, Balçova, Basmane, Bayraklı, Çankaya, Konak’taki merkez otellerin yanı sıra; Çeşme, Seferihisar, Foça, Menderes’in tatil bölgeleri, Selçuk’un Pamucak bölgesinde doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. 19 Kasım’a kadar devam edecek fuara Türkiye’nin birçok ili başta olmak üzere 100’ün üzerinde ülkeden 2 bin sektör temsilcisi katılıyor.

Soyer: “Bu hareketlilik bizi daha da cesaretlendirecek”

Pandemi sonrasında fuarın oluşturduğu hareketliliği mutlulukla karşıladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kış uykusu gibi geçen 2 yıllık pandemi sürecinin sonunda, üretimin, ticaretin çok düştüğü dönemin ardından adeta bir uyanış ve canlanış. Bunun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarımıza çok ciddi bir katılım var. Yoğun alım heyeti, grupları var. Diliyorum ki çok bereketli ve çok kazançlı bir fuar olacak. Bu bizi gelecekte atacağımız adımlar için daha da cesaretlendirecek” şeklinde konuştu.

İşler: “Fuarın saçtığı ışık tüm kente yayıldı”

Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de, “Son 2 yıldır pandemi ile uğraşıyoruz. Turizm sektörü ağır darbe almıştı. Ülkemizdeki bütün bölgeler sıkıntıya girdi; ancak Başkanımız Tunç Soyer’in liderliğinde, ülkemizde hiçbir fuar yapılmazken, hibrit fuarlar yapıldı. İlklerin ve öncülerin şehri İzmir’de bir ilk oldu. Rahmetli Ahmet Piriştina ‘İzmir kongreler ve fuarlar kent olacak’ demişti. Bu bayrağı hiç düşürmeden alan Başkanımız Tunç Soyer, göreve gelir gelmez çalışmaya başladı. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021’de Türkiye’de tüm bölgeler turizmde sıkıntı yaşarken, biz diğer bölgelere göre daha az sıkıntılı süreç yaşadık" dedi.

İşler, şunları söyledi:

"Fuarla birlikte konaklama sektörü olarak şu anda otellerimiz yüzde 100 doluluklara ulaştı. Şehir otellerinin dışında Çeşme, Gümüldür, Seferihisar, Pamucak, Foça’daki otellerimize kadar taşmıştır. Fuarın saçtığı enerji ve ışık sadece kent içine değil her yere yayıldı. Bereketi de geldi. Arkasından Travel Turkey İzmir Fuarı geliyor. Pandeminin hemen arkasından bu kadar başarılı organizasyon, iyi bir çalışma. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in başta olması, iyi bir ekip kurmasından dolayı. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz. Yeniden bir uyanış başladı. İzmir küllerinden yeniden doğarcasına kendini bulmaya başladı” dedi.