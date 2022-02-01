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Ideathon Fikir Yarışması’nın sonuçları belli oldu

Kuveyt Türk’ün üniversite öğrencilerine yönelik ikincisini düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması’nın sonuçları belli oldu. ‘Sürdürülebilirlik’ temasıyla düzenlenen yarışmaya 340 başvuru gelirken, 9 fikir finale kaldı. Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayan fikirler ödüllendirildi.

Ekonomi 01.02.2022, 14:09
Ideathon Fikir Yarışması’nın sonuçları belli oldu

Kuveyt Türk’ün üniversite öğrencilerine yönelik ikincisini düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması’nın sonuçları belli oldu. ‘Sürdürülebilirlik’ temasıyla düzenlenen yarışmaya 340 başvuru gelirken, 9 fikir finale kaldı. Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayan fikirler ödüllendirildi.

Kuveyt Türk tarafından üniversite öğrencilerine yönelik geçtiğimiz yıl “geleceğin bankacılığı” temasıyla ilki düzenlenen Ideathon Fikir Yarışması’nın ikincisi bu yıl “sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleştirildi. Kuveyt Türk Sürdürülebilirlik Komitesi, 340 fikrin başvuru olarak geldiği yarışmada tüm fikirleri değerlendirdi. Çeşitli aşamalardan geçtikten sonra sayıları dokuza inen yenilikçi fikirlerin sahibi öğrenciler, finalde jürinin karşısına çıkmaya hak kazandı.

Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Didem Eryar Ünlü, Turkcell Global Bilgi Müşteri Deneyimi ve Kalite Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan ile Kuveyt Türk’ten Dijital Bankacılık Grup Müdürü Okan Acar, İK Eğitim ve Kalite Grup Müdürü Semih Sel, Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy, Kurumsal ve Ticari Pazarlama Grup Müdürü Erdal Özbilir, İdari Hizmetler Grup Müdürü İsmail Üner jüri üyeleri arasında yer aldı.

Birinciye 15 bin TL ödül

Yarışmacılara, “Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz?” sorusu yöneltildi. Yenilikçi fikir ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği yarışmada banka, fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla gençlere “tasarım odaklı düşünme” eğitimi verdi. Gençler ayrıca, bankanın farklı departmanlarında görev alan ve kendilerine atanan mentorlarıyla yarışma boyunca yakından çalışma fırsatı buldu. Yarışmanın sonunda birincilik ödülü, “Slipleri ortadan kaldırarak dijitalleştirmenin hedeflenmesi” konulu projesiyle BUYD ekibinin, ikincilik ödülü “ATM’lerde optimizasyon sağlayarak enerji tasarrufu oluşturmak ve bu tasarrufu ağaç dikimine yönlendirmek” konulu proje içeriğiyle Mevlüt Emre Güneş’in oldu. Üçüncülük ödülünü ise “İklim kriziyle mücadele için MCC kodlar üzerinden karbon ayak izinin takip edilmesi” konulu projesiyle BALs ekibi almaya hak kazandı. Yarışma sonucunda birinci fikre 15 bin TL, ikinci fikre 9 bin TL, üçüncü fikre ise 6 bin TL olmak üzere toplamda 30 bin TL nakit para ödülü verildi.

“Farkındalık oluşturmayı hedefledik”

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, “Sürdürülebilirliği, topluma değer katan ve bu topraklarda kazandığını bu topraklar için faydaya dönüşten bir yaklaşımla ele alıyoruz. Gençlerimizin sürdürülebilirlikle ilgili yenilikçi fikirlerini dinlemeye ve hayata geçirmelerine yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Bu anlayışla, üniversite öğrencilerine yönelik ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Ideathon Fikir Yarışması’nın ikincisini bu yıl “sürdürülebilirlik” temasıyla düzenledik. Böylece hem etkimizi artırdık hem de gençlerimizin yanında yer alarak toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledik. Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmayı Aktar fikriyle kazanan Feyza Tartar arkadaşımızın da katılımıyla bir proje uygulama ekibi kurmuştuk. Feyza Hanım, mezun olduktan sonra bizimle birlikte bankamızda çalışmaya başlamıştı. Aktar fikrini hayata geçirmek için çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız. Umuyorum ki, ikincisini düzenlediğimiz yarışmada dereceye giren genç arkadaşlarımızla da güzel işlere imza atacak, finans dünyasına sürdürülebilirlik alanında değer katan projeler geliştireceğiz” dedi.

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