İcradan satılık Rolex marka kol saati
ALTINDAN YAPILAN VE DEĞERİ 52 BİN TL CİVARINDA OLAN ROLEX MARKA KOL SAATİ, İCRADAN AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞA ÇIKACAK.
İSTANBUL (İHA) – Altından yapılan ve değeri 52 bin TL civarında olan Rolex marka kol saati, icradan açık arttırma ile satışa çıkacak.
İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 52 bin TL değerindeki altından yapılan Rolex marka kol saati 26 bin TL’ye icradan satışa çıkacak. 97203 Seri Numaralı Rolex marka çelik-altın kol saati, Gaziospanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00’da açık arttırma usulü ile satılacak. Oyster M Origin Switzerland modelli saat, altından yapılmış özel üretim olması ile de dikkat çekiyor. İhalenin İstanbul Havalimanı Kargo Terminali’nde yapılacağını belirten icra uzmanı Caner Çakı, “Gümrük muhafaza ekipleri, hem havalimanı hem de karayolu gümrüklerinde kaçakçılara göz açtırmıyor. Bu kapsamda her yıl milyonlarca liralık on binlerce ürün yapılan operasyonlarda ele geçiriliyor. Söz konusu üründe yeni havalimanında gümrük muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilmiş ve yapılan işlemlerin ardından satışa çıkmış. Çok değerli ve özel üretim olan saatin ilgi çekeceğini ve ilk ihalede satılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|04:06
|Güneş
|05:51
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:30
|Yatsı
|22:08
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25