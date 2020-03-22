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İcra takipleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, icra takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı.

İcra takipleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, icra takiplerinin 30 Nisan'a kadar durdurulduğu açıklandı.

22 Mart 2020 Pazar 18:51
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İcra takipleri durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu.

Ayrıca bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi.

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