İçme suyunda arıtmaya geçiş hızlandı

Özellikle pandemi döneminde hijyenik koşullardan dolayı sıkça tercih edilmeye başlayan arıtma su cihazlarına talep, yükselen içme suyu maliyetlerinden ötürü arttı. Son iki yılda karşılanan talepler önceki dönemlerin iki katı düzeyde gerçekleşti. Uzmanlara göre kaliteli arıtma cihazlarında, karbon miktarı yeteri kadar yüksek ve granülleri iyi olan gümüş iyonlu filtrelerin kullanılması sağlıklı suya ulaşılmasını hızlandırıyor.

İçme suyu sağlıklı bir yaşamın en önemli faktörleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında su tüketimi daha çok önem kazanıyor. Sağlıklı suya erişim konusunda tartışmalar da ortaya çıkıyor. Pandemi dönemi sonrası yaşanan maliyet artışları birçok sektörü etkiledi. Damacana su fiyatları son 2 yılda yüksek artışlar yaşayarak 30 liraya dayandı. Hem içme su fiyatlarının artmasıyla hem de sağlıklı suya erişim konusunda arıtma cihazlara talep arttı.

"Pandemi dönemiyle birlikte iki katından fazla bir talep artışı oldu"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, son dönemlerde arıtma cihazlarına talep artığını belirterek, "Özellikle pandemi dönemiyle birlikte iki katından fazla bir talep artışı oldu" dedi.

Korkusuz, çevre kirliliğinden dolayı doğal kaynak sularının etkilendiğini altınız çizerek, sağlıklı suya ulaşmak için tedbir almak gerektiğini belirtti. Korkusuz, temiz suya erişmek için de sağlıklı su arıtma cihazlarının kullanılmasını tavsiye etti. Su arıtma cihazlarını seçerken çok dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Korkusuz, "Bu konuda tüketiciyi her zaman bilinçlendirmeye özen gösteriyoruz" dedi.

Su arıtma cihazıyla sağlıklı su nasıl elde edilir?

Uzmanlar sağlıklı suya kavuşmak için sağlıklı su cihazlarının dikkatle seçilmesini tavsiye ediyor. Cihazda, karbon miktarı yeteri kadar yüksek ve granülleri iyi olan gümüş iyonlu filtrelerin kullanılması sağlıklı suya ulaşılmasını hızlandırıyor. Arıtma cihazlarının kalitesi ve özellikleri cihaza göre değişkenlik gösterirken, cihazla; parçacıklar, ağır metaller ve bakteriler filtre sayesinde sudan arındırılabiliyor.

"Cihazda kullanılan filtrelerin kalitesi çok önemli"

Arıtma cihazlarının kalitesi ve özelliklerinin cihaza göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Korkusuz, "Arıtma cihazında kullanılan filtrelerin kalitesi çok önem arz ediyor. Ucuz diye kalitesiz cihazları kullanmamak gerekiyor. Karbon miktarı yeteri kadar yüksek ve granülleri iyi olan gümüş iyonlu filtre kullanılan sağlıklı arıtma cihazınız varsa; parçacıkları, ağır metalleri ve bakterileri filtre sayesinde tutabilirsiniz. Bu sayede sağlıklı su içebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Arıtma cihazını sağlıklı su elde etmek için kullandıklarını aktaran Korkusuz, "İçilen suyun sağlıklı olduğundan emin olmak istiyorsanız, iyi bir cihazın filtresinden bu suyun geçirmeniz gerekiyor. Bu suyun insan vücuduna faydaları saymakla bitmez" diye konuştu.

Damacana su fiyatlarının artmasıyla artırma cihazlarına da ilginin artığını belirten Korkusuz, "Sağlıklı su elde etmek için suyun sağlıklı bir cihazdan arıtılmasını tavsiye ediyoruz ancak bunu daha ekonomik olacağı için değil, daha sağlıklı su içileceği için tavsiye ediyoruz. Özellikle pandemi döneminden sonra maliyetlerdeki artış, plastik madde fiyatlarındaki artış ve ulaşım maliyetlerinin atmasıyla damacana su fiyatları da arttı. Bu da talebin artmasında en önemli bir rol oynadı" dedi.

"Damacana veya plastik pet şişe kullanıyorsanız eğer kimyasal maddelerle karşılaşmış olursunuz"

Damacana suyun etkilerinden bahseden Korkusuz, sözlerine şöyle devam etti: "Damacana veya plastik pet şişe kullanıyorsanız eğer kimyasal maddelerle karşılaşmış olursunuz. Bu durumda polikarbon zamanla suya karışır. Fenoller denilen kimyasal madde bir aylık damacana su kullanımında vücutta 20 kata kadar artış gösterdiği biliniyor. Bundan dolayı hormonlar da oldukça etkileniyor. Bu hormonları etkileme durumu, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği kanser yapma riskine erişmiş noktasında bulunmuyor ancak uzun süre damacana veya plastik pet şişeler sıcak altında kaldığında, ne kadar bir kimyasal etki altında kalacağımızı tahmin bile edemeyebiliriz. Damacana yüzde 100 sağlıksızdır diyemem, insanların buna kendileri karar vermesi gerekiyor. Ancak damacana kullanımında kimyasal bir durum söz konusu oluyor ve kanser riski de bu orantıda artıyor" açıklamalarında bulundu.

Korkusuz, sağlıklı bir arıtma cihazı kullanıldığında ise bu risklerin ortadan kalktığını söyleyerek, "Tüketicilere cihazı alırken sağlık için aldıklarının farkında olmaları gerekiyor. Cihazları kimden ve kaç yıllık firmadan aldıklarını, hangi filtrelerin kullanıldığını iyice araştırmaları gerekiyor" dedi.