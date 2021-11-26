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İçkiye yeni bir zam geldi
TTBP Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından alkollü içkilere gelen zamları paylaştı.
Ekonomi 26.11.2021, 14:21
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu.
Ekonomik kriz ve TL'deki sert değer kaybı üzerine art arda zamlar açıklanamaya başladı.
Öte yandan TTBP Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından alkollü içkilere gelen zamları paylaştı. Aybaş, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Cumhuriyet.com.tr