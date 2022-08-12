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İçki grubuna büyük zam! 'Fiyatı duyan içmeden sarhoş oldu'

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Pernord Ricard grubu içkilere zam geldiğini açıkladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara grubuna 2 TL tutarında zam geleceğini duyurmuştu.

Ekonomi 12.08.2022, 10:32 12.08.2022, 10:54
İçki grubuna büyük zam! 'Fiyatı duyan içmeden sarhoş oldu'

 Zamlı listeyi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, “Chivas 25 yıllık 500 TL zam diğerlerine 100 TL oranında zam geldi” dedi.

'ALTINCI ZAMDA YAPILMIŞ OLDU'

Aybaş, yaptığı açıklamada bir içki grubundaki viski, votka ve likörlere zam yapıldığını belirtti. Aybaş'ın açıklamasına göre viskiye 500 lira, diğer ürünlere 100 lira zam geldi.

'ERDOĞAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alkollü içki ve sigaradaki vergilere ilişkin “Devamlı artırıyoruz. Hem suluda artırıyoruz hem sigarada artırıyoruz. Aç sefil geziyor, rakıyı birayı almaktan geri durmuyor” açıklaması yapmıştı.

İşte Özgür Aybaş'ın yayınladığı zamlı liste: 

#İçki #zam #sigara
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