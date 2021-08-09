İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı'na 22 bilişim personeli alınacak. Söz konusu pozisyon için başvurular 16-22 Ağustos tarihlerinde bakanlığın internet sitesinden yapılacak.

Başvurular internet üzerinden yapılacak

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 16-22 Ağustos tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresindeki "2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu" üzerinden ilgili sınav duyurusu bölümündeki link aracılığıyla e-Devlet şifresi ile müracaatını yapabilecek. Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecek.

Sonuçlar bakanlık sitesinden ilan edilecek

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 26 Ağustos'ta ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sözlü sınav 21-23 Eylül'de İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinden ilan edilecek.