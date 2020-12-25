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İçecek ambalajlarına da depozito düzenlemesi getirildi

Ücretsiz olarak dağıtılan market poşetlerinin ücretli hale getirilmesinin ardından içecek ambalajlarına da depozito düzenlemesi geldi. Bu uygulamayla tasarrufun artırılması düşünülüyor.

Ekonomi 25.12.2020, 10:23
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İçecek ambalajlarına da depozito düzenlemesi getirildi

Ücretli poşet sistemine geçilmesinin ardından plastik tüketiminde yüzde 80 oranında azalma yaşandı.

İçecek ambalajlarında da 20 milyar lira tasarruf hedefleyen düzenleme önceki gece Meclis’te kabul edildi.

Yasayla kurulacak Türkiye Çevre Ajansı, sıfır atık hedefi doğrultusunda, depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı sistem üzerinden çalışacak.

Ajans depozito yönetim sistemi kuracak ya da kurduracak. Ajans, ‘ceza ve ihalelerden yasaklama’ hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. Depozito yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve faaliyetlerine ilişkin yapacağı alım ihalelerinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Sistemin başlangıç yılı ise salgın nedeniyle bir yıl süreyle ertelenecek.

20 MİLYAR TASARRUF HEDEFİ 

Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Başkanı Muhammet Balta, “Poşet uygulaması ile tüketim yüzde 80 azaldı. 1.5 milyar lira tasarruf sağlandı. Şu anda Çevre Ajansı’yla da 20 milyar lira civarında olan içecek ambalajlarının yüzde 90’ınını geri dönüşüme kazandırıp, geri dönüşüm oranını da yüze 13’ten yüzde 35’e çıkaracağız. Yani çöpe attığımız paradan 20 milyar tasarruf yapacağız” dedi.

"CHP'Lİ İSİM 'RANT' DEDİ"

CHP’nin Çevre Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hürriyet’e, “Başarılı ülkelerde sistem kar amacı gütmeyecek şekilde ve kapalı döngü halinde çalışıyor. Getirilmek istenen sistemle oluşacak atığı önlemek değil, burada oluşacak yılda 10 milyar TL’ye yakın rantın birilerine nasıl dağıtılacağı hesabının yapıldığını görüyoruz” dedi.

KAĞIT TORBA DÖNEMİ 

Hürriyet’e konuşan Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, “Ücretli poşet uygulamasının ardından marketlerdeki ücretsiz tek kullanımlık poşet kullanımında büyük artış yaşandı. Bunu önlemek için de yeni bir yönetmelik değişikliğiyle, kâğıt torba kullanımı zorunluluğu getiriliyor” dedi.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE DE PARALI

Yasayla, marketlerdeki gibi internet alış verişlerine de poşet ücreti getiriliyor. Buna göre, internet alışverişlerinde poşetin ücretli olduğuna ilişkin uyarı yapılacak. İsteyenlerden, tıpkı marketlerde olduğu gibi 25 kuruş karşılığında poşet ücreti alınacak. Aykırı davranan işletmelere 3 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. 

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