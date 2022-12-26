İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı

İç Anadolu Bölgesini Karadeniz’e bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde 6 yılda 9 milyon araç geçiş yaptı. Ekonomiye 750 milyon liralık katkı sağlayan Ilgaz Tüneli sayesinde, yaklaşık 3,5 saatte geçilebilen Ilgaz Dağı, 30 dakikada aşılıyor.

Adına türküler yazılan, ’Anadolu’nun yüce dağı’ Ilgaz Dağı’nda 6 yıl önce açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, sürücülere büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Özellikle kış dönemlerinde ağır tonajlı araçların yaklaşık 3,5 saatte aşabildikleri Ilgaz Dağı’nda ulaşım 37 dakikaya düştü.

Ilgaz Tüneli sayesinde yol, 5,4 kilometre kısaldı

Tünel sayesinde 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu da 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Tünel ile hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandı. Tünel ile araçların amortisman giderlerinde de büyük tasarruf elde edildi. Ayrıca tünelin açılması ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında da ciddi düşüşler meydana geldi. Bölgedeki trafik kazalarının oranı yüzde 1 seviyesine kadar indi. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, tüneli 2021 yılında 1 milyon 262 bin 479 araç kullanırken, bu sayı 2022 yılında Kasım ayı sonu itibarıyla 1 milyon 158 bin 577 oldu. 2016 yılından itibaren ise tünelden yaklaşık 9 milyon araç geçiş yaptı. Tünel, tasarruf katkısıyla ekonomiye yaklaşık 750 milyon lira katkı sağladı.

“Tünel olmasaydı günlük 130-140 tırlık sevkiyatı yapamazdık”

Tünelin sürücülere büyük katkı sağladığını ifade eden Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) ve Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, tünel ile özellikle kış dönemlerden 3,5 saatte aşılabilen Ilgaz Dağı’nın 37 dakikada geçilebildiğini ifade ederek, “Şu anda tünel olmasaydı günde fabrikalardan günlük 130-140 tırlık sevkiyatı yapamazdık. Bu mümkün olmazdı. Karlı havalarda lojistiğinde gelişmesi ile beraber biz buradan bu kadar sevkiyatı işleyemezdik. Karabük yolunu kullanmak zorunda kalacaktık. Ama şu anda tünelin açılması ile birlikte çok rahat bir yolculuk yapmaktayız. Konforlu bir yolculuk yapmaktayız. Ben 28 sene şoförlük yaptım. Ben karlı havalarda arabamın 3 gün dağda mahsur kaldığını biliyorum. Ne kadar da kendi aracımız olsa bu bir milli servettir. Bu tünelle beraber bu bölgede olan trafik kazalarında yüzde 80-90 oranında azalma meydana gelmiştir. Can kayıplarımız azalmıştır. Ben iyi hatırlıyorum. Tünel yokken bir yolcu otobüsümüz kaza yapmıştı. Kazada çok sayıda arkadaşımız hayatını kaybetmişti. Tünel olmadığı zaman zincirleri hem çekicilere hem de araçlara takardık. Arabamız rampada çıkmadığı zaman kaydırmamak için uğraşırdık. Bunları çok yakinen yaşadık. Tüneli yapanlardan Allah razı olsun” dedi.

“Kış ayında dağı çıkamıyorduk, tünel açıldıktan sonra böyle dertlerimiz kalmadı”

Ilgaz Tüneli’nin 6 sene önce açıldığını hatırlatan kamyon şoförü Erdal Yılmaz ise, “Açılmadan önce çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Kış ayı geldiğinde dağı çıkamıyorduk. Zincir tak, sök diyerek karla mücadelemiz bitmiyordu. Ama tünel açıldıktan sonra böyle dertlerimiz kalmadı. Neredeyse zincir takmayı unuttuk. Allah razı olsun. Önceden tünelin başlangıcının olduğun yerde kar başlıyordu dağı çıkamıyorduk. Ama böyle bir sorunumuz yok. Ne inerken ne de çıkarken sorun yaşamıyoruz. Ulaşım bakımından, zaman bakımından çok büyük karımız oldu. İnerken önceden balata bitmesine iyi geliyordu. Şimdi bunların birçoğu bitti. Zaman da kısaldı. Sebep olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

“3 saatte aşabildiğimiz Ilgaz Dağını, şimdi tünel sayesinde 40 dakikada geçiyoruz”

Kastamonu’da uzun yol şoförlüğü yapan Mustafa Telli de, “Tünel yokken arabalarımız çıkmazdı. Şimdi rampalar düz gibi oldu. Yollar güzelleşti. Hele sağ olsun bu tünelimiz hayata geçti. Çok kaza bela olurdu. Arabalarımız yollarda kalırdı. Çok arkadaşımız arabası yolda kaldığı için üşürdü. Ama şimdi tünelin sayesinde yollarımız çok güzel oldu. Yakıt yönünden yolumuzun rahatlığından, arabamızın yıpranma yönünden çok rahat oldu. Tünelin yapılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun. Tünel olmasaydı karlı havalarda araçlarımız dağı 2-3 saatte anca aşardı. Ama şimdi Ilgaz’ı inip çıkmak 45-50 dakika sürmüyor bile” şeklinde konuştu.