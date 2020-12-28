İBB'de asgari ücret net 3100 lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) asgari ücret net 3100 lira oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz.'' ifadesini kullandı.