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IBAKTECH İstanbul’da kapılarını açtı

Son teknoloji ekmek, pasta, çikolata makineleri sergileniyor.

Ekonomi 10.03.2022, 16:19
IBAKTECH İstanbul’da kapılarını açtı

Son teknoloji ekmek, pasta, çikolata makineleri sergileniyor.

13. Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı (IBAKTECH), İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) kapılarını açtı. Messe Stutgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda son teknoloji ekmek, pasta, çikolata makineleri sergileniyor. Fuarda ayrıca worksoplar ve aktif etkinlikler de düzenleniyor.

Alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan IBAKTECH fuarının açılışı Messe Stuttgart Başkanı Roland Bleinroth, Messe Stuttgart Başkanı Stefan Lohnert, GIDABİL Başkanı Mehmet Çetin Duruk, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Messe Stuttgart Başkan Yardımcısı Bernhard Müller, Messe Stuttgart Ares Genel Müdür Ufuk Altıntop, IBAKTECH Kurucusu Hakan Gençoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Ekmek-pasta katkı maddeleri, hamur makinaları, çikolatacılık ekipmanları, ambalaj makinaları ve dekor malzemeleri gibi sektöre dair pek çok gelişmiş teknolojik ürün bu fuarda ziyaretçilere sunuluyor. 27 bin metre kareye sahip alanda 300’ün üzerinde katılımcının tek çatı altında bir araya geldiği fuarın, bu yıl 80 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın uzak ülkelere yönelik ihracatı artırma stratejileri doğrultusunda düzenlenen fuara; Güney Afrika, Nijerya, Kongo, Togo, Etiyopya, Nepal, Hindistan, Çin. Bangladeş, Peru, Bolivya, Uruguay, Fransız Guyanası, Arjantin, gibi pek çok uzak ülkeden ziyaret sağlanıyor.

Fuarın açılışında açıklamalarda bulunan Messe Stutgart Ares Genel Müdürü Ufuk Altıntop, ‘’Unlu mamül makinelerinin hepsi bu fuarda sergileniyor. 13’üncü kez bu fuarı organize ediyoruz. Sektör burada çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor. 315 firma ürünlerini sergiliyor. 80 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. 7 ülkeden katılımcımız var. Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarla uzak ülkeden ziyaretçileri çekmeye çalıştık. Sektörel olarak bakıldığında çikolata, dondurma, unlu mamül makineleri üretim açısından büyük önem taşıyor. İsrafı önleyici, üretimi artırıcı birçok makine fuarda sergileniyor. Ayrıca burada sergilenen ürünler ihracatımıza da katkı sağlıyor’’ dedi.

Fuarda ürünlerini sergileyen Necip Sarıkaya da ‘’Sergilenen makineler daha seri ve maliyetsiz üretim yapmayı sağlıyor. Otomasyon sitemiyle çalışan makinelerimiz üretimi çok daha fazla artırıyor. Ekmek üretiminde kullanılan makinelerimiz bir saatte maksimum 3 bin ekmek çıkartabiliyor’’ diye konuştu.

Ekmek ustalarının işlerini kolaylaştıran makineler ürettiklerini söyleyen firma yetkilisi Hüseyin Gürler ise ‘Hamur yoğuran makinemiz ile 50 - 60 dakikalık hamur yoğurma süresini 15-20 dakikaya düşürdük. Son teknoloji ürünler ile daha seri daha standart unlu mamüller üretiliyor. Yeni makineler sektöre kolaylık sağlıyor’’ ifadelerini kullandı.

Su ve undan maya üreten makinesini sergileyen firma yetkilisi Kamil Aydoğan ‘’Geliştirdiğimiz makinede sadece su ve undan maya üretiyoruz. Probiyotik maya tamamen katkısız olarak üretiliyor. Ürettiğimiz probiyotik maya insan sağlığına faydalı, üretici anlamında ise üretim maliyeti düşüyor. Şeker, tuz ve kimyasal hiçbir şey olmuyor. Fuarda makinemize yoğun ilgi var’’ dedi.

Fuar 10-13 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

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