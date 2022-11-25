IATA Başkanı Nane: "2023 Türkiye’nin yılı olacak, turizmde rekorları yeniden kıracağız"

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, pandemi döneminde hükümetin havacılık sektörünü desteklediğini belirterek, "Ayağımızı bağlayıcı bazı dış mihrakların işleri olmaz ise 2023 yılı Türkiye’nin yılı olacak, turizmde rekorları yeniden kıracağız" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ev sahipliğinde, Antalya’nın Kundu Turizm Bölgesindeki bir otelde düzenlenen, 12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(IATA) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane konuşmacı olarak katıldı.

Nane, pandemi sürecinde Türk havacılığının çalışanlarını koruduğunu personel çıkarımına gitmediğini kaydetti.

"Tıkır tıkır uçaklarımızı uçurduk"

2022 yılında geri dönüşlerin başlamasıyla en avantajlı çıkan ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Nane, “Burada hükümetin verdiği destek çok önemlidir. Biz maaşları hükümetten aldığımız destekle verebildik. Hiçbir gelir elde etmediğimiz bir dönem oldu. Nisan, mayıs 2020’de hiç uçmadık. Bu süreçlerdeki kayıplarımızı hükümetin bize verdiği destekle telafi edip, biz personelimizi işten çıkartmadan bu yardımlarla ayakta tutabildik. İşler açılmaya başladığında personelimiz yerinde olduğu için, Avrupa’daki gibi personel açığı çekmedik. Biz tıkır tıkır uçaklarımızı uçurduk, yer hizmetlerimizi verdik, misafirlerimizi mutlu ettik” diye konuştu.

"Avrupalılar Türkiye’yi tercih edecek"

Bu durumun Türkiye’nin avantajı olduğunu ifade eden Nane, “ Dövizin yüksek olması bazen dezavantaj oluyor ama turizm sektörü için bir avantaj oldu. Türkiye bu anlamda bakıldığında Akdeniz çanağı ülkeleri içinde en uygun değerli ülke konumuma geldi. O nedenle 3. çeyrek 2022 baktığımızda, 2019 seviyelerini yakalayıp geçtiğimizi görüyoruz. Önümüzdeki senede 2019’u yıl boyunca baktığımızda geçeceğimizi görüyoruz. Buradaki en büyük motivasyonumuzda şu. Avrupa’da bir durgunluk var, enflasyon yüksek, buna karşın hane halkının gelirinde azalma var. Bunu tetikleyen bir diğer unsurda oradaki elektrik su gibi temel harcamaların yükselmiş olmasıdır. Hane halkı geliri azaldıkça, orada bazı giderlerde tasarruf yapacaklar. Tatile gidecekler ama paralarına değer alabilecekleri yeri tercih edecekler. Akdeniz çanağında güneşe gelmek istediklerinde paralarına alabilecekleri en uygun en kaliteli değer Türkiye’dir” diye konuştu.

"Rekorları kıracağız"

O nedenle Türkiye’ye talebin artacağını işaret eden Nane, “ Ayağımızı bağlayıcı bazı dış mihrakların işleri olmaz ise 2023 yılı Türkiye’nin yılı olacak, turizmde rekorları yeniden kıracağız” açıklamasında bulundu.