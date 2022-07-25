IAOM Avrasya Başkanı DR. Eren Günhan Ulusoy: “Tahıl Koridoru Buğday Fiyatlarında Yüzde 5 Düşüş Sağladı”

Ukrayna-Rusya arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşla birlikte her ülkenin dünya buğday ihracatının yüzde 30’unu gerçekleştirmesi nedeniyle pandemiyle birlikte başlayan gıda krizi büyüyerek tahıl ve özellikle buğday fiyatlarında rekor seviyeler test edildi.

2021-2022 sezonunda 33 milyon ton rekor bir buğday üretimine imza atan Ukrayna, 2022 yılı için 25 milyon ton buğday ihracı beklerken savaşla birlikte bu ihraç tutarı 18 milyon ton seviyesine indi. Bu anlamda Türkiye’nin önemli bir arabuluculuk rolüyle dünyaya Ukrayna’dan 20 milyon ton buğday ihracını sağlayacak “Tahıl Koridoru” için 22 Temmuz Cuma günü İstanbul’da antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte buğday piyasalarında da fiyat düşüşleri meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Krizin çözülmesine dair beklentiler bile dünya buğday piyasalarında fiyatların gerilemesini sağladı. İmza kararının verildiği günden bu yana buğday fiyatlarında yüzde 5’lik bir düşüş meydana geldi. Tahıl koridoruyla birlikte buğday fiyatlarının savaş öncesi döneme geldiğini söyleyebiliriz.” derken, Ukrayna’nın dünya buğday ticaretindeki rolüyle ilgili de şu açıklamalarda bulundu: “Ukrayna’nın 2021-2022 sezonunda 33 milyon ton rekor bir buğday üretimi söz konusuydu. Savaş söz konusu olmasaydı Ukrayna yine tarihi bir rekorla 25 milyon ton buğday ihraç edecekti. Savaşla birlikte bu rakam 18 milyon tona düştü. Dünya nezdinde buğday ihracında Rusya ve Ukrayna’nın etkisi yüzde 30 olduğu için buğday piyasalarında en çok etkilenen piyasa oldu. Ukrayna’nın yeni sezon için 18 milyon ton buğday üretmesi bekleniyor ki bu yarı yarıya bir düşüş. Bunun için de eylül-ekim aylarını görmemiz gerekiyor. Tahıl Koridoru’nun imzası bizi kısa vadede daha önce Ukrayna’da üretilmiş dünya piyasasına arz edilememiş buğday konusunda rahatlatıyor. İmza süreci gerçekten de lojistiğin, sevkiyatın hacimli tonajlı şekilde takibini sağlayacak. Bu koridorun işler konuma gelmesi, 24 Şubat’tan sonraki fiyatlardaki aşırılığı kaldırmış oldu. Daha önce 500 dolarlara ulaşmıştık. Şimdi o zirvelerden uzaklaşmış olduk tahıl koridoru sayesinde. Aynı zamanda kuraklıkla boğuşan Avrupa için bu tahıl koridoru önemli.”