Hyundai’nin Elektrikli SUV Konsepti SEVEN’dan ilk çizimler paylaşıldı

İSTANBUL(AA) - Hyundai Motor Company, 17 Kasım’da Amerika’daki AutoMobility LA'da tanıtacağı tamamen elektrikli SUV konsepti SEVEN'in çizim görsellerini yayınladı.



Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, SEVEN, Hyundai’nin elektrikli mobilitedeki gelecek tasarım ve teknoloji inovasyonunu simgeliyor. Hyundai’nin bu yeni konsepti, elektrikli araç (BEV) markası IONIQ ailesine katılacak yeni SUV hakkında ipuçları da veriyor.

SEVEN'in aydınlatma mimarisi, IONIQ'in benzersiz tasarım kimliği olan Parametric Pixels tarafından geliştirildi. SEVEN'in iç tasarımı da yine Hyundai’nin IONIQ 5 ile sergilediği alan derinliğini gözler önüne seriyor.



Birinci sınıf ve kişiselleştirilmiş bir kokpit ve oturma düzeni sunan konsept, kullanıcılarına gelecekte üst düzey bir konfor ve aynı şekilde kusursuz bir yolculuk deneyimi sunacak.

Hyundai SEVEN hakkında daha fazla detaylı bilgi ve resmi görseller, tanıtımı yapıldıktan sonra paylaşılacak.







