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Hurdalıktan aldığı askeri cipi 110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi

Ordu’da iş adamı Adnan Aydın, hurdalıktan satın adlığı 1952 model eski askeri cipi, dönemim şartlarına uygun şekilde restore ettirdi. 70 yıl öncesinin izlerini taşıyan ve yaklaşık 110 bin TL harcanarak eski haline getirilen cip, görenlerin ise ilgisini çekiyor.

Ekonomi 18.02.2022, 08:55 18.02.2022, 10:10
Hurdalıktan aldığı askeri cipi 110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi
Hurdalıktan aldığı askeri cipi 110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi
Hurdalıktan aldığı askeri cipi 110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi

Ordu’da iş adamı Adnan Aydın, hurdalıktan satın adlığı 1952 model eski askeri cipi, dönemim şartlarına uygun şekilde restore ettirdi. 70 yıl öncesinin izlerini taşıyan ve yaklaşık 110 bin TL harcanarak eski haline getirilen cip, görenlerin ise ilgisini çekiyor.

İş adamı Adnan Aydın, çocukluk yıllarında ailesi tarafından da köylerinde kullanılan eski cipleri yeniden heves saldı. Bir süre önce Fatsa ilçesinde 1952 model bir cip şasesi olduğunu duyan Aydın, bu şaseyi alarak restore etmeye karar verdi. Şasinin, dönemin askeriye ciplerine ait olduğunu öğrenen Aydın, restore edeceği cipi de 1952 yıllarında kullanılan askeriye araçlarına çevirmeye karar verdi. Uzun uğraşlar sonucu 110 bin TL harcanarak, orijinal bir şekilde 70 önceki haline dönüştürülen cip, görenlerin ilgisini çekiyor. Aydın, dönemin boya rengini ve bazı uyarı etiketlerini de bulunduran cipi ise şimdilik satmayı düşünmüyor.

“Tamamen aslına uygun şekilde bu hale geldi”

Müteahhit Adnan Aydın, 1952 model, “Cip sevdası bizde çocukluktan geliyor. Büyüklerimiz eskiden hep cip kullanırdı, babamlarda da vardı, akrabalarımızda da vardı. Onlardan görerek heveslendik ve Fatsa ilçesinden bu cipin şasesini hurdalıktan satın aldık. Sonrasında 1952 yılına uygun olarak ve tamamen orijinal olarak toparlatarak bu hale getirdik. Tamamen her aksamı orijinal” dedi.

“Tam anlamıyla 1952 yılının ruhunu yaşatıyor”

“Zaten bu aracın şasisi de askeri cip olarak üretilmişti. Parçaları temin edildikten sonra yapımı bir ay kadar sürdü” diyen Adnan Aydın, “Bu biraz masraflı oldu ve yaklaşık 110 bin TL para harcandı. Yapım aşamasında iken 140 bin lira teklif edildi ama satmadık. Çünkü bu aracın zevkini almayı istiyoruz. Her gören askeriyeden aldığımızı sanıyor. Bunlar arazili ve çamur takviyeli olduğu için çok dikkat çekiyor. Motor ve karbüratör aksamı da tamamen askeriye için üretilen parçalarıdır. Tamamıyla 1952 yılının ruhunu yaşatıyor, yazın tentesi açık kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“Trafikte gören herkes durduruyor”

Araca ilginin oldukça fazla olduğunu ve insanların heveslendiğini kaydeden Adnan Aydın, “Herkes bizi durduruyor ve nasıl yapıldığını soruyor. Şuan ruhsatlı ve muayenesi olan bir araç. Kendi özelliğini koruyarak yapıldı. Şuan satmayı düşünmüyorum, zaten kendi araçlarımız da var, bunu zevk yapmak için toparladık” diye konuştu.

#adnan aydın #Ordu #70 yıl #110 bin #cip #hurda
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