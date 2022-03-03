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Hukuki ve ticari süreçler kağıtsız ortama taşındı

Vodafone, yeni geliştirdiği Vodafone Elektronik Sözleşme (VES) platformuyla hukuki ve ticari süreçlerini dijital ortama taşıdı. Yeşile saygılı bir platform olan VES ile sözleşme ve sözleşme sonrası süreçler talep aşamasından başlanarak dijital ortamda müzakere edilebiliyor, elektronik imza ve mobil imza kullanımıyla sistemde arşivlenebiliyor.

Ekonomi 03.03.2022, 12:23
Hukuki ve ticari süreçler kağıtsız ortama taşındı

Vodafone, yeni geliştirdiği Vodafone Elektronik Sözleşme (VES) platformuyla hukuki ve ticari süreçlerini dijital ortama taşıdı. Yeşile saygılı bir platform olan VES ile sözleşme ve sözleşme sonrası süreçler talep aşamasından başlanarak dijital ortamda müzakere edilebiliyor, elektronik imza ve mobil imza kullanımıyla sistemde arşivlenebiliyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, hukuki ve ticari süreçlerini elektronik ortama taşıdı. İnovaktif Bilişim Sistemleri ve Vodafone ekiplerinin işbirliğiyle geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ile kaynak kodları Vodafone Türkiye’ye ait olan Vodafone Elektronik Sözleşme (VES) platformuyla her türlü sözleşme talep, hazırlık, müzakere ve sözleşme sonrası süreçler dijital ortamda yürütülüyor. Sözleşme ve sözleşme sonrası süreçlerin talep aşamasından başlayarak ve isteğe bağlı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden müzakere edilebildiği, elektronik imza ve mobil imza ile imzalanarak kendi içinde arşivlendiği, her yerden erişilebilen kullanıcı dostu bir yapıya sahip olan VES, Vodafone Türkiye’nin hem kendisinin kullanacağı hem de müşterilerine ürün olarak sunabileceği yenilikçi bir platform olarak tasarlandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Karaçay, şunları söyledi:

“Pandemiyle birlikte hayatın her alanında olduğu gibi iş süreçlerinde de dijitalleşme hız kazandı. Bu dönemde, işbirliklerinin temeli ve dayanağı olan sözleşmelerin de fiziksel olarak bir araya gelmeden müzakere edilmesi, imzalanması ve arşivlenmesi gerekti. Dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu bu ortamda Vodafone Türkiye olarak biz de hukuki ve ticari süreçlerimizi kağıtsız ortamlara taşımaya başladık. Sözleşmelerin ve müzakerelerin platformlar üzerinden uçtan uca ilerleyeceği ve gelecekte Yapay Zekâ desteğiyle sözleşmelerin talep eden iş birimine hazır olarak sunulacağı bir dünyaya adım attık. Yeni platformumuz Vodafone Elektronik Sözleşme ile sözleşme ve sözleşme sonrası süreçleri talep aşamasından başlayarak dijital ortamda müzakere edebiliyor, elektronik imza ve mobil imza ile imzalayarak sistem üzerinde arşivleyebiliyoruz. Bu yenilikçi platformu önümüzdeki dönemde daha da geliştirerek sürekli güncel kalmasını sağlamaya devam edeceğiz.”

Yeşile saygılı platform

Yapılan şirket açıklamasına göre VES, sözleşme/doküman talep etme, sözleşme/doküman yaratma, gelişmiş arama, yetkilendirme, onaylar, proje grubu sohbeti, e-kütüphane, e-imza, mobil erişim, mobil imza, raporlama, KEP, e-arşiv gibi özellikleriyle uçtan uca sözleşme, doküman ve sözleşme yönetimi yapılmasına imkân tanıyor. Bu sayede VES, kullanıcılarına herhangi bir cihazdan giriş yaparak çalışabileceği, doğaya saygılı, güvenli ve kağıtsız bir süreç deneyimi sunuyor. VES, Vodafone’un ve müşterilerinin kağıt, kargo ve kırtasiye kullanımını da ortadan kaldırarak karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Zamandan ve efordan tasarruf

VES’te sözleşme ve sözleşme sonrası süreçlerin talep aşamasından başlayarak imza aşamasına kadar tek bir dijital platform üzerinden yürütülmesi kullanıcılar açısından kolaylık sağlıyor. VES, sözleşmelerin imzalanma öncesi süreyi kısaltarak ekipler arasında uyumluluğu artırıyor. VES sayesinde e-posta kutularının trafiği büyük ölçüde azaldığı gibi, arşivler de kişilerden bağımsız olarak güncelliğini koruyor.

İşlem güvenliği sağlıyor

VES platformunda yapılan yetkilendirmeyle kullanıcılar sadece kendileriyle ilgili alanları görebildiğinden, veri ve bilgi güvenliği politikalarına tam uyum sağlanmış oluyor. Tüm versiyonların kaydedilmesi ve birbiriyle mukayesesinin tek tuşla yapılabildiği yazılım, doküman güvenliği ve kurumsal hafıza için de kolaylık sağlıyor.

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