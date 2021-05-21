Hububatta düşük rekolte üreticiyi üzdü

2021 yılı hububat hasadının sürdüğü Kilis’te kuraklık nedeniyle rekoltnin düşük olması fiyatları yükseltti.

Kilis ve ilçelerinde mercimek, arpa, buğday hasadına başlandı. Sulanan arazilerde hasadın biraz geç başlayacağı öğrenildi. 2021 yılı hububat hasadı için Kilis’e getirilen biçerdöverlerle hasat yapılıyor.

“Piyasa, açıklanan taban fiyatlardan daha yüksek”

Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı Mehmet Kara, hububatta rekoltenin kuraklık nedeniyle beklentilerin altında olduğunu ifade ederek, "Mercimek, arpa, buğday hasadı başladı. 15-20 gün içerisinde hasadın tamamlanmasını bekliyoruz. Arpa taban fiyatı 1 TL 75 kuruş olarak açıklandı. Ama kuraklık nedeniyle arpa olmadığı için şu an piyasada 2 TL ile 2 TL 30 kuruş arasında giriyor. Piyasa daha yüksek, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya ovalarında kuraklık nedeniyle hububat az olduğu için taban fiyatların üzerinde satılıyor. Kilis’te, dönüm başına 150-200 kilo mahsul alıyoruz. Normalde dönüm başına 400 kilo falan olması gerekiyor. Fiyatlar çok iyi ama yeteri kadar hububat rekoltesi yok. Kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçilerimizin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, Tarım ve Orman Bakanımızdan bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.