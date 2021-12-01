banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı
Kahve fiyatları yüzde 300 zamlandı
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı

Huawei Watch GT 3 ile akıllı hayat bilekte başlıyor

- Huawei Watch GT 3, tasarım ve etkileşimi entegre ederek ilk kez dokunsal geri bildirim ile 3D döner kurma kolunu benimsiyor

Ekonomi 01.12.2021, 13:55
Huawei Watch GT 3 ile akıllı hayat bilekte başlıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei Watch GT Serisi, piyasaya sunulduğundan bu yana görünümü, sağlık yönetimi özellikleri ve profesyonel fitness rehberliği ile tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Şirket açıklamasına göre, yıllar süren yenilikçi teknoloji birikimine dayanan Huawei, kullanıcı deneyimine odaklanarak tüketicilere daha fazla yenilik sunmak, Huawei'nin akıllı saat kategorisindeki imajını daha da güçlendirmek için yeni nesil Huawei Watch GT 3 akıllı saatlerini tüketicilerin beğenisine sundu.

Huawei Watch GT 3, tasarım ve etkileşimi entegre ederek ilk kez dokunsal geri bildirim ile 3D döner kurma kolunu benimsiyor. Yeni 3D döner kurma kolunda, yeni bir etkileşimli deneyim getiren ve aynı zamanda yüksek hassasiyetli parmak hareketi tanıma sağlayan ince dalgaların klasik işçiliği benimsendi. Kullanıcılar, başlatıcıyı çalıştırmak, değeri doğru bir şekilde kaydırmak veya ayarlamak için kurma kolunu kullanabiliyor. Yüzerken bile sağlık ve egzersiz verilerini gerçek zamanlı görüntüleyerek yeni, verimli ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi elde edebiliyor. Deneyimi en üst düzeye çıkarmak için titreşim motorunun gerçek zamanlı geri bildirimi de parmak ucu deneyimini farklı kılıyor.

Ayrıca, yeni başlatıcı, daha kullanışlı olan ve tam kadran hareketiyle yakınlaştırmayı destekleyen bir satranç tahtası tasarımına sahip bulunuyor. Kişiselleştirilmiş saat kadranından istenen antrenman verilerine ve uygulamaya geçilebiliyor. Kullanıcılar bileklerini kaldırdıklarında önemsedikleri içeriği görmeyi seçebiliyor ve saat kadranındaki simgeye tıklayarak doğrudan uygulamaya başlayabiliyor.

- 4 farklı model sunuluyor

Açıklamaya göre, Huawei akıllı telefon kullanıcıları, ana ekranda sağa kaydırarak, ihtiyaç duydukları uygulamaları ve araçları hızla bulmalarına yardımcı olabilecek Huawei Assistant TODAY'e girebiliyor. Bu kez aynı konseptle Huawei, Huawei Watch GT 3'e Huawei Assistant TODAY'i dahil etti. Böylece kullanıcı, bileğinde akıllı telefon benzeri bir deneyime sahip olabiliyor.

Huawei Watch GT 3'ün ana ekranını sağa kaydırarak kullanıcılar, sesli asistanı ve hava durumu işlevini görecek ve ellerini kaldırarak hava durumunu öğrenebilecek. Müzik çalarken, kronometre veya zamanlayıcı kullanırken Assistant TODAY sayfasında görüntülenecek.

Huawei Watch GT 3 sadece bir akıllı saat değil, aynı zamanda 7/24 yaşam asistanı olarak öne çıkıyor. Huawei Watch GT 3 bir Huawei akıllı telefona bağlandıktan sonra, sesli asistanı uyandırmak için alt tuşa uzun basıldıktan sonra saatle hemen etkileşim kurmak için sesli komutlar verebilir. Sesli asistan ile kullanıcılar sadece konuşarak alarm kurabilir veya uygulamaları başlatabilir.

Huawei GT 3 46 ve 42 mm boyutlardan oluşan 4 farklı modeli, Huawei Online Mağaza üzerinden 2 bin 999 TL ve 3 bin 699 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Ayrıca 4 ay vade farksız taksit imkanı da sunuluyor.

#Huawei Watch GT 3
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7