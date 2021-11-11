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Huawei, Türkiye'deki yeni yatırımıyla bulut servislerini başlattı

- Huawei Cloud , Türkiye'deki Huawei müşterileri için düşük gecikmeli ve yüksek güvenlikli genel bulut hizmetleriyle içerik dağıtım ağı servisleri sunacak

Ekonomi 11.11.2021, 13:32
Huawei, Türkiye'deki yeni yatırımıyla bulut servislerini başlattı

İSTANBUL (AA) - Huawei, Türkiye'ye yönelik yatırımları çerçevesinde, bulut bilişim alanındaki küresel servislerini kullanıma açtı.

Şirketin açıklamasına göre, Huawei Türkiye, ülkedeki yatırımlarına farklı alanlarda devam ediyor. Türkiye, Huawei açısından; Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki merkezi konumu, önemli bir servis ve sevkiyat merkezi oluşu, bilgi teknolojileri konusunda yetenekli genç nüfusu ve dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşu itibarıyla son derece önemli bir ülke olarak öne çıkıyor.

Şirketin Türkiye'de devreye aldığı yeni bulut bilişim hizmeti Huawei Cloud , Türkiye'deki Huawei müşterileri için düşük gecikmeli ve yüksek güvenlikli genel bulut hizmetleriyle içerik dağıtım ağı (CDN) servisleri sunacak.

Huawei Cloud, 2021 sonu itibarıyla, güvenilir bulut hizmetlerini sürdürmek üzere, dünya çapında 23 coğrafi bölgede 45 erişim noktasının açılışını gerçekleştirdi.


- Türkiye'ye özel verimlilik odaklı bulut bilişim servisleri


Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Jing, Huawei Cloud hizmetiyle Türkiye'deki stratejik yatırımlarına devam ederken; şirketlere istikrarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir bulut platformu sağlamak için ekosistemdeki yerel ve küresel iş ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Geliştirdikleri yüksek performanslı bilişim ve ağ ürünleriyle dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı internet ağları inşa ettiklerini aktaran Li Jing, "Bugün de Huawei bulut bilişim sistemleriyle, Türkiye'deki müşterilerimiz için düşük gecikme süreleriyle, uygun maliyetli bulut hizmetleri sağlıyoruz. Huawei Cloud, en zorlu güvenlik sertifikasyon testlerini başarıyla geçti. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin desteğiyle yüksek yazılım yetenekleriyle donatılan Huawei Cloud, ülkemizdeki müşterilere yönelik olarak; IaaS (servis olarak altyapı), PaaS (servis olarak platform) ve SaaS (servis olarak yazılım) gibi gelişmiş genel bulut hizmetleri sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Bulut Bilişim Orta-Doğu Avrupa ve İskandinavya Bölge Başkanı Li Peng de bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, blok zinciri ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojiler aracılığıyla hayata geçirdikleri dijital dönüşüm stratejileriyle, şirketlere ve kamu kurumlarına yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye'deki genç ve yetenekli yazılımcıların gelişimine katkıda bulunmak üzere, profesyonel eğitim ve işe alım programlarını da hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

#bulut servisi #huawei
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