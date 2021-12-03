Huawei Care’den yılbaşına özel garanti kampanyası

İSTANBUL(AA) - Huawei Servisi, kullanıcılara Huawei Care Garanti paketleri ile daha uzun süre daha endişesiz bir kullanım deneyimi sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, cihazın standart garanti süresine eklenen Uzatılmış Garanti, garantinin geçerlilik süresi boyunca insan dışı etkenlerden kaynaklanan cihaz arızaları Huawei Yetkili Servisleri tarafından teşhis, yedek parça veya işçilikle ilgili herhangi bir ücret talep edilmeksizin giderilebiliyor.

Huawei Care yılbaşı özel teklifleri kapsamında, 31 Ocak 2022 tarihine kadar Huawei’nin monitörleri MateView ve , oyuncu monitörü MateView GT satın alanlar ve Huawei’nin dizüstü bilgisayarı olan MateBook 14s modelini ise Huawei internet mağazasından satın alan kullanıcılar, standart 2 yıllık garanti süresini ücretsiz şekilde 1 yıl daha uzatabiliyor.

Huawei yılbaşına kadar olan alışverişlerde en yeni akıllı telefonları nova 9 ve nova 8i’nin yanında, 7 Aralık – 7 Ocak'ta yapılan alışverişlerde en yeni akıllı saati Watch GT 3 için de ücretsiz 1 yıl ekran koruma garantisi sunuyor. Ücretsiz Ekran Garantisi, koruma süresi içerisinde cihazın ekranı hasar görürse (çarpışma, düşme veya ezilme sonucu) bir kez ücretsiz olarak değiştirilmesini kapsıyor.

Kampanya döneminde Huawei, birçok ürünlerinde uzatılmış garanti fiyatlarında da indirime gitti. Huawei internet mağazasından yapabileceğiniz alışverişlerde 99 TL’den başlayan fiyatlarla, satın alınacak bir Huawei ürününün garantisi 2 yıldan 3 yıla çıkarılabiliyor.

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