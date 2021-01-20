HSBC İngiltere’de 82 şubesini kapatıyor

Kovid-19 kriziyle birlikte yüz yüze bankacılık trendlerinden dijital kanallardaki bankacılığa geçişin ardından HSBC İngiltere’de 82 şubesini kapatma kararı aldı. Şube kapatma hamlesiyle birlikte İngiltere’deki şube sayısı 511’e düşecek olan HSBC söz konusu kararını Nisan-Eylül ayları arasında gerçekleştirecek. Banka herhangi bir işten çıkarma uygulamasının önlenmesi için personelini yeniden konumlandıracak.

Finextra’nın haberine göre kapatılması için seçilen şubelerin 81’i müşterilerin günlük işlemlerini gerçekleştirebilecekleri postanelere 1,6 kilometre, 3’ü ise başka bir HSBC şubesine 8 kilometre mesafede.

Bununla birlikte bankanın dört farklı şube biçimi oluşturma konusunda bir planı söz konusu. HSBC şubelerini; tam hizmet, daha fazla nakit akışı yoğunluklu şubeler için nakdi hizmet, self servis teknolojisini sunmaya odaklanan dijital hizmet ve geçici hizmet (pop-up) şubeleri olarak ayırmayı planlıyor.

HSBC’den yapılan bilgilendirmeye göre salgının etkileri ortaya çıkmadan önceki son beş yıl içerisinde şubelerin müşteri sayısı üçte bir oranında düşerken bankayla temasların %90’ı telefon, internet veya akıllı telefon üzerinden gerçekleşiyor. Haftada 100 binden fazla müşteriyle ise sosyal medya üzerinden iletişime geçiliyor.

HSBC’nin İletişim Birimi Başkanı Jackie Uhi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kovid-19 pandemisi yaptığımız değişikliklere duyulan ihtiyacı vurguladı. Bizi farklı yönlere itmenin aksine daha fazla odaklandığımız unsurları pekiştirdi ve düşüncelerimizi kristalize etti. Bu hamle geleceğe uygun bir şube ağına sahip olmak için almamız gereken stratejik bir karardır” dedi.