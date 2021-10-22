Hopa’nın coğrafi işaretli ürünleri Yörex’te görücüye çıktı

Hayati Akbaş

ANTALYA-Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl ANFAŞ Fuar Merkezi’nde11'incisi düzenlenen 11. "Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX" ‘e katılım sağladı. Coğrafi İşaret Tescilli Hopa Hamsili Ekmeği ve daha önce tescillenmiş olan Hopa Laz Böreği ile fuara katılan heyet yoğun ilgiyle karşılaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ziyaret ettiği Hopa TSO standında hamsili ekmek ve Laz böreği ikram edildi. Hisarcıklıoğlu İki ürünün coğrafi işaretinin alınmış olması vesilesiyle Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve Meclis üyelerini tebrik etti.

Oda Başkanı Akyürek Genel Başkan Hisarcıklıoğlu ve diğer ziyaretçilere Coğrafi İşaretli Ürünlerle ilgili oda tarafından yürütülen DOKA destekli proje ve kurulan Kadın kooperatifi hakkında bilgi verdi.

Hem Hopa Hamsili ekmeği hem de Hopa Laz Böreği fuar ziyaretçilerine ikram edilirken ürünlerden tatma fırsatı yakalayanla tarafından çok beğenilerek yoğun ilgi gördü.

Hopa TSO standında Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra Hopa ve Kemalpaşa’da son yıllarda üretiminde hızla artış yaşanan ve yoğun talep gören Mavi yemiş ’de (likapa) yer aldı. Hopalı girişimciler Uğur ve Birkan Karabacak kendi yetiştirdikleri ürünlerden elde ettikleri marmelatlarla fuarda boy gösterdiler.