Honor'dan MagicBook 15 için Vatan Bilgisayar'a özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Honor MagicBook 15, Vatan Bilgisayar mağazasına özel kampanya fiyatıyla alıcısını bekliyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, küresel akıllı cihaz üreticisi markanın hafif ve ince tasarımla gelen ve AMD Ryzen 5 3500U işlemci ile donatılan yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook 15, sadece 1,52 kilogram ağırlığında ve 7,5 saate kadar batarya ömrü sunuyor. Dizüstü bilgisayar, böylece hem beyaz yakalılara hem de öğrencilere kesintisiz bir çalışma imkanı sağlıyor.

15,6 inç boyutlu MagicBook 15, ergonomik yapısı ve hafifliği ile ön plana çıkıyor. 1080P çözünürlükte IPS ekranı ve yüzde 87'lik ekran-kasa oranıyla dizüstü bilgisayar, aynı zamanda 180 dereceye kadar açılabilme özelliğiyle menteşelerde yaşanabilecek kırılma problemlerinin de önüne geçiyor.

MagicBook 15 modeli, grafik tarafında yine başarılı performans sunan Radeon Vega 8 grafik işlem ünitesini içerisinde barındırıyor. 8GB çift kanal belleğe sahip olan model, aynı zamanda 256GB'lık PCIe NVME SSD depolamaya sahip olarak sunuluyor.

HONOR MagicBook 15, pop-up web kamerası gizliliği korumaya yardımcı olurken, parmak izi sensörüne sahip güç tuşu ise güvenlik konusunda ön plana çıkıyor ve sadece saniyeler içerisinde bilgisayarın açılmasına olanak tanıyor.

Uzay grisi renginde kampanyaya dahil olan Honor MagicBook 15, Vatan Bilgisayar mağazasına özel 6 bin 399 TL fiyatı ile kullanıcıları bekliyor.