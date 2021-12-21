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Honor, Türkiye'de piyasaya çıkacak yeni ürünlerini tanıttı

- Honor Türkiye Lideri Frank Wang:- "Yakın zamanda Honor 50 akıllı telefonları tüketicilere sunarken, 2022'de 3 yeni akıllı telefonu lanse ederek Honor akıllı telefonlara olan özlemi dindireceğiz"

Ekonomi 21.12.2021, 14:17
Honor, Türkiye'de piyasaya çıkacak yeni ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Honor, Türkiye'de piyasaya çıkacak yeni ürünlerini tanıttı, şirketin mevcut faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Şirket açıklamasına göre, Honor Türkiye Lideri Frank Wang'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Honor MagicBook serisinin AMD'den güç alan yeni notebook modelleri, Google servisleriyle gelen yeni akıllı telefonu Honor 50 ve nesnelerin interneti (IoT) kategorisinde yer alan akıllı süpürgesi Honor Choice R1 Cleaner ve bluetooth kulaklığı Honor Earbuds X tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Frank Wang, Honor için Türkiye'nin büyük fırsatlar barındıran bir pazar olduğunu belirterek, "Genç nüfus heyecan verici. Çoğunlukla 30 yaşın altında ve yeni teknolojiyi deneyimlemeye hevesli insanlardan oluşuyor. Pazarın potansiyelini tüm artıları ve eksileri ile değerlendirirken, yatırım imkanımızı her zaman masada tutuyoruz. 2022'de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ürünler piyasaya sürmek için ürün yelpazesini çeşitlendirmeye kararlıyız. Akıllı telefonlar ve diğer ekosistem ürünleri dahil olmak üzere bu yıl pazara daha fazla ürün sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarında; Honor Magic Earbuds, MagicWatch 2, Watch GS Pro ve Honor Band 6 gibi IoT cihazlarıyla öne çıktıklarını aktaran Wang, şunları kaydetti:

"Okula dönüş sezonunda ise notebook modelimiz Honor MagicBook X 15'i sunarak pazarda iddiamızı göstermiş olduk. Yakın zamanda ise Honor 50 akıllı telefonları tüketicilere sunarken, 2022'de 3 yeni akıllı telefonu lanse ederek Honor akıllı telefonlara olan özlemi dindireceğiz. Honor'un bu yıl yalnızca akıllı telefonlarını değil, akıllı yaşamı hedef alan robot süpürge, scooter, diş fırçası, akıllı saat ve tablet gibi yeni ürünlerini de tüketiciyle buluşturacağız."

- Yeni Honor MagicBook serisi

Yeni Honor MagicBook serisi, alüminyum tasarımı, ince gövde yapısı, FullView ekranı ile öne çıkıyor. Gücünü AMD Ryzen 7 5700U işlemcisinden alan yeni Honor MagicBook serisi 14 ve 15 inç olmak üzere iki farklı ekranla gelirken, 4.3 GHz işlemci frekansı ile CineBench R20 testlerinde önceki jenerasyona göre yüzde 26 daha iyi bir performans sunuyor.

512GB PCIe NVMe SSD ile depolama performansını yeni bir seviyeye çıkartan seri, çift ısı borusu ve büyük fan tasarımıyla yüzde 36'ya kadar daha yüksek oranlarda hava girişi sağlayarak sıcaklık tarafında da iyi bir performans sunuyor. Batarya tarafında tek şarj ile 11 saat video oynatabilen MagicBook serisi, 65 Watt'lık hızlı şarj desteği ile sadece bir saatte yüzde 65 şarj olabiliyor. Ayrıca, çoklu ekran iş birliği, parmak izi ile oturum açma, TÜV Rheinland Flicker-free ve Düşük Mavi Işık Sertifikalı FullView ekranı ve sadece 1.38 kilogram ağırlık ile sunuluyor.

Google servisleriyle gelen Honor 50, kullanıcıların anlık çekimler yapması için tek seferde çekilecek video blog deneyimini geliştiriyor. Dörtlü arka kamera dizilimine sahip olan Honor 50; 108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası ile geliyor. Akıllı telefon, 32MP ön kamerası sayesinde kullanıcıların daha fazla insan ve manzara yakalayarak selfie ve video çekmesini sağlıyor. 2340x1080 yüksek çözünürlüğe sahip Honor 50'nin OLED ekranı 6,57 inç boyutunda ve 75 derecelik bir kavise sahip bulunuyor. 1,07 milyar rengi gösterebilen bu ekran, DCI-P3 renk gamının yüzde 100'ünü kapsıyor.

Honor 50, 120Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına ek düşük gecikme süresi ile oyun performansı da sunuyor. Akıllı telefon ayrıca, 4.300 mAh pili kapasitesiyle tam gün kesintisiz kullanımı çıkarabiliyor ve 66W HONOR SuperCharge teknolojisine sahip şarj cihazı ile bataryanın 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulmasını sağlıyor.

- Honor Choice robot süpürge

Honor Choice R1 robot süpürge sahip olduğu 2600 pa'lık emiş gücü ile performans sunuyor. 510 ml toz haznesi, 300 ml'lik su haznesi ile uzun bir kullanım süresi sağlıyor. 2600 mAh batarya kapasitesine sahip olan Honor Choice robot süpürge, bu sayede 90 dakika kesintisiz temizlik imkanı sağlarken 240 dakikada tam şarj kapasitesine ulaşıyor.

2 adet yan fırçasıyla sert yüzeyler ve halılarda kullanılabilecek Honor Choice R1 robot süpürge, 31.5 cm gövde çapı ve temperli cam yapısıyla sunuluyor. 7.9 santimetre yüksekliğe sahip olan robot süpürge, bu yapısı sayesinde ulaşılması zor noktalara ulaşabiliyor ve mobilyaların altına rahatça girebiliyor.

Honor Earbuds X ise 12 mm bio-diyafram sürücüleri ile düşük güç tüketiminde kesintisiz bir müzik deneyimi vadediyor. 28 saat batarya süresine sahip olan kulaklık aramalar için çift mikrofonlu gürültü azaltma özelliği ile daha net konuşma sağlıyor. Hafif yarı açık kulak içi tasarımı ile ergonomik bir kullanım sunan Honor Earbuds X, SAW teknolojisine sahip tamamen yeni Bluetooth 5.2 standardı ve karmaşık ortamlarda geliştirilmiş parazit koruması ile oyun, arama veya müzik kullanımı için her zaman bağlantıda kalmayı sağlıyor.

#honor
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