Honor 60 serisi tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, Honor 60 ve Honor 60 Pro'dan oluşan Honor 60 serisini Çin'de tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, Honor 60 serisi, fotoğraf ve video özellikleri ve iyileştirilen tasarımıyla öne çıkıyor. Honor 60 Serisi, vlog deneyimini yeni bir düzeye taşıyacak tamamen yeni bir yapay zeka mimik tanıma teknolojisiyle geliyor.

Honor 60 serisi, kullanıcıların hareketlerle video içeriği oluşturmasına olanak tanıyor. Serideki yapay zeka destekli hareket tanıma özelliği ön ve arka kameralar, tek ve çift lens ve resim içinde resim modları arasında kolayca geçiş yapılmasını sağlıyor. Honor 60 serisi, "el kaldırma", "çevirme", "yumruk", "kaydırma" ve "tamam" komutları dahil olmak üzere toplam 5 el hareketini akıllıca tanıyor. Vlog kaydını her zamankinden daha kolay hale getiren seri, çekimden sonra otomatik video oluşturma özelliği de sunuyor.

32MP ön kamerası bulunan Honor 60, 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP alan derinliği lensi ile üç lensli arka kamera dizilimi ile geliyor. Serinin bir diğer modeli Honor 60 Pro ise 100 derece "süper geniş açıyı" destekleyen ve video ve fotoğraf kalitesi sunan 50 MP ön kameraya sahip bulunuyor. Arka kısımda ise 108MP ana kamera, 122 derecede "süper geniş görüş açısını" ve 2,5 cm'ye kadar yakın makro fotoğrafçılığı destekleyen 50MP lens ve 2MP alan derinliği lensine sahip üç lensli arka kamera dizilimi bulunuyor.

- Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G Mobil Platformu kullanıldı

Honor 60 Serisi, kullanıcılara rahat bir kullanım deneyimi sunan ekranıyla da öne çıkıyor. Yeni nesil kavisli ekran tasarımına sahip Honor 60 Pro, birinci sınıf bir görünüm ve his sunuyor. Honor 60, hem ön hem de arka için 58 derece çift kavisli ekran tasarımına sahip ve simetrik bir tasarım ve rahat bir tutuş sağlıyor.

Honor 60 Serisi, 120 Hz ekran yenileme hızı, 1,7 milyar renk ve DCI-P3 geniş renk gamını destekleyen bir OLED ekrana sahip bulunuyor. 1920Hz yüksek frekanslı PWM'yi destekleyen seri, özellikle düşük ışıklı ortamlarda kullanıcılar için daha konforlu bir izleme deneyimi sunuyor.

Honor 60 Pro, TSMC'nin 6nm işlem teknolojisini kullanan Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G Mobil Platformunu kullanıyor. Ayrıca, güçlü performans sunmak için maksimum 2,5 GHz frekansa ulaşan dört büyük A78 çekirdeğe sahip bulunuyor.

Honor 60 Serisi, 4800mAh büyük pil ve telefonu sadece 15 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj eden 66W akıllı hızlı şarj ile satışa çıkıyor. Honor'un Ar-Ge çalışmalarının ardından Honor 60 Serisi, optimize edilmiş güç tüketimi ve iyileştirilmiş pil ömrü sunuyor.

Gizlilik ve güvenlikte büyük iyileştirmeler sağlayan Magic UI 5.0 ile donatılan seri, dört farklı renk seçeneğiyle 10 Aralık'ta Çin'de satışa sunulacak.

