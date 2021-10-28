Honor 50 global arenaya tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Honor, derece görüş açısına sahip 32MP ön kamera sayesinde tek seferde eşsiz bir vlog deneyimini sunmayı hedeflediği yeni akıllı telefonu Honor 50'yi dünya genelinde tanıttı.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, dünyanın çeşitli pazarlarında düzenlenen etkinliklerle Google servisleriyle donatılmış olan Honor 50'nin piyasaya çıkışını duyurdu.



Yeni telefon108MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik kamerası ile gelen Honor 50, fotoğraf ve video çekiminde standartları artırıyor.

Qualcomm'un SnapdragonTM 778G işlemcisine sahip olan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan Honor 50, tasarımı ve yenilikçi vlog yetenekleri ile kendi kategorisinde standartları yükseltiyor. Honor 50, tek seferde çekilecek vlog deneyimini bir sonraki seviyeye taşımayı hedefliyor.

Çok sayıda özelliği bünyesinde barındıran Honor 50, frost crystal rengine ek zümrüt yeşili ve gece yarısı siyahı seçenekleriyle sunuluyor. Akıllı telefonun kısa bir süre sonra Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.