Hollanda’nın Antalya Fahri Konsolosu Yıldıray Karaer: “Hollandalı turist sayısında ilk üçü zorlayacağız”

Hollanda’nın yeni Antalya Fahri Konsolosu Yıldıray Karaer, “Önümüzdeki yıllarda Hollanda’dan gelen turist sayısında ilk üçü zorlayacağını düşünüyorum. Ben Hollanda’da turizm yapmaya başladığımızda 180 bin turist geliyordu. Biz bunu 1.2 milyon turiste kadar çıkarmıştık. Nasıl daha önce sayıyı 1.2 milyona çıkardık ise Türkiye’nin turizmde parlayacağı yıllarda bunu tekrar yaparız” dedi.

Türkiye’ye en çok turistin geldiği 5’nci ülke olan Hollanda, Antalya’ya gelen vatandaşlarının sorunlarını çözmek için kurulan Hollanda Antalya Fahri Konsolosluğu görevine Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer getirildi. Hollanda’nın yeni Antalya Fahri Konsolosu Yıldıray Karaer’in görevine atanması ve Hollandalı firmaların Growtech Eurasia Fuarına katılımı münasebetiyle resepsiyon verildi. Antalya Fahri Konsolosu Yıldıray Karaer, resepsiyonda yemin ederek resmi görevine başlamış oldu.

"Antalya bizim için önemlidir"

Toplantıda söz alan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, “Dünya kupası maçları olmasına rağmen törene katıldığınız için teşekkür ederim. Antalya’da olmak çok güzel bir duygu. Kasım ayı ortasında olmamıza rağmen yaz ayı devam ediyor. Logosu portakal olan bir şehirde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Portakal rengi bizim ulusal renklerimizden bir tanesidir. Türkiye’de bulunduğum süre zarfında öğrendim ki Türkler bizim milli takımımıza portakallar diyormuş. Aslında biz kendimize ‘aslanlar’ deriz. Antalya bizim için başka alanlar için de önemlidir. Bunun başında da turizm geliyor. Buraya tatile gelen binlerce Hollandalı turist var. Valimizden öğrendiğimiz kadarı ile bu sene gelen Hollandalı turist sayısının Covid öncesi rakama ulaştığını öğrendik. Bu da yaklaşık sanırım 435 bin civarında bulunuyor. Turizm yanı sıra tarım da bizim için önemlidir. Bu sektör Hollanda’da mükemmeliyete ulaştı. Seracılık ve sebze alanında çok iyi seviyede bulunuyoruz. Tarım ve tarım teknolojisi alanında Türkiye gibi ülkelere de destek veren bir ülkenin büyükelçiliğini yapmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

"Hollanda’dan gelen turist sayısında ilk üçü zorlayacağını düşünüyorum"

Hollanda’nın yeni Antalya Fahri Konsolosu Yıldıray Karaer ise konuşmasını şu sözler ile tamamladı: “Çok gurur verici bir görev oldu. Bundan sonra daha azimle çalışacağımızın bir göstergesi olacak. Hollanda’dan önümüzdeki yıllarda gelen turist sayısında ilk üçü zorlayacağını düşünüyorum. Ben Hollanda’da turizm yapmaya başladığımızda 180 bin turist geliyordu. Biz bunu 1.2 milyon turiste kadar çıkarmıştık. Siyasi ve ekonomik krizler nedeni ile bugün Türkiye’ye gelen turist sayısı 750-800 bin civarında bulunuyor. Antalya’ya gelen sayı ise 500 bine yaklaşıyor. Bir potansiyel var. Nasıl daha önce sayıyı 1.2 milyona çıkardık ise Türkiye’nin turizmde parlayacağı yıllarda bunu tekrar yaparız. Biz daha önce de yaptığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Yeni bir şey yok. Biz zaten fahri elciğimizi yapıyorduk, bundan sonra bu iş resmileşti.”

Konuşmaların ardından Büyükelçi Wijnands, Baraner’e üzerinde İngilizce ‘Hollanda’ yazılı turuncu renkli futbol topu hediye etti. Akra Hotel’de düzenlenen törene çok sayıda iş insanı da katıldı.