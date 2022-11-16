Hobi ile başladı hanım ağa olma yolunda ilerliyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 2 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılıkla doğal bir yaşam sürmeye başlayan 54 yaşındaki Gülten Altaş Aygören, hanım ağa olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Doğanşehir ilçesi Dedeyazı Mahallesi’nde eşi ve annesiyle birlikte yaşayan 54 yaşındaki Gülten Altaş Aygören, 2 yıl önce 2 kovan arı ile hobi olarak başladığı arıcılığı kendini geliştirerek meslek haline getirdi. 10 dönümlük bir alan üzerinde bugün 5-6 dönümde kayısı yetiştiren Aygören diğer taraftan ise 11 arı kovan arı ile bal üreticiliği yapıyor. Aygören aynı zamanda ise 6 adet saanen keçi ve adet romanof cinsi koyunları ile doğal bir yaşam sürüyor.

“İki kolini ile başladım on bir koloniye çıkardım”

Üreterek doğal bir yaşam sürmeyi sevdiğini belirten Aygören, “ Arıcılık yapmaya hep niyetim vardı ama çocukların eğitimi buna engel oldu. Daha sonra bu bahçeyi alınca iki kolini aldım iki yıl sonra bu sayıyı on bire çıkardım. Talep oldukça satışını da yapıyorum. Bunun yanında saanen keçileri ile koyunlarım var. Etimizi sütümüzü de kendimiz üretiyoruz.” dedi

“Ürettiğimiz ballar tamamen organik”

Ürettikleri kara kovan balları 350 TL’den diğer çeşitleri ise 200 TL’den satışa sunduklarını kaydederek ürünlerde herhangi katkı maddesinin bulunmadığını ifade eden Aygören,” Üretmeyi, başarmayı seviyorum. Ürettiğim ürünlerden çocuklarımda gönderiyorum. Üretmek önemli ne kadar çok üretirsen ailene ve çevre o kadar çok faydalı olursunuz birilerine sadece hediye vermek bile çok önemli” diye konuştu