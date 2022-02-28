Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 71,63 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 71,63, aylık yüzde 13,09 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,94 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 90,32 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 90,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 54,66, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 31,17, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 191,90, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 54,07 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 12,13 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,95, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,84, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 14,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 19,36 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE’ye göre 22 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 14,47, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 20,54, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 21,80 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 194,25, gayrimenkul hizmetleri yüzde 191,90, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 126,44 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE’ye göre 15 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE’de aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 0,88 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu. En düşük artış gösteren alt sektörler ise yüzde 2,59 ile telekomünikasyon hizmetleri, yüzde 3,95 ile sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 32,20, istihdam hizmetleri yüzde 27,07, güvenlik ve soruşturma hizmetleri yüzde 25,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.