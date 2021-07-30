Hizmet sektöründe enflasyon, temmuzda yüzde 34'le rekor kırdı

Hizmet sektöründe üretici fiyatları, geçen haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,40 artış gösterdi. Eylül 2018’de kur etkisiyle yüzde 31’i aşarak rekor kıran Hizmet ÜFE, Haziran 2021’de yüzde 34’ü aşarak rekor oranda artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, uUlaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 37,79 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 37,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 34,58, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 10,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 98,73, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,60, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,91 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 4,21 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,00, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,60, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 61,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,06, idari ve destek hizmetlerinde

yüzde 4,51 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda 19 alt sektörde daha düşük, 8 alt sektörde daha yüksek değişim

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 1,72, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 8,89, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetlerinde yüzde 9,13 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 99,15, gayrimenkul hizmetleri yüzde 98,73, konaklama hizmetleri yüzde 67,49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 3,77, istihdam hizmetlerinde yüzde 3,69, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 2,51 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 61,82, konaklama hizmetleri yüzde 18,12, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,29 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.