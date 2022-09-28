Hizmet ihracatı 2021 yılında yüzde 39,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2020 yılında 24,9 milyar dolar iken 2021 yılında yüzde 39,6 artarak 34,8 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2020 yılında 22,8 milyar dolar iken 2021 yılında yüzde 22,3 artarak 27,9 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı içerisinde en büyük payı yüzde 70,2 ile taşımacılık hizmetleri aldı

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2020 yılında yüzde 64,6 iken 2021 yılında yüzde 70,2 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2020 yılında yüzde 11,7 olan payı 2021’de yüzde 10,1 oldu. Hizmet ihracatında 2021 yılında üçüncü sırada yüzde 7,4 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2021 yılında 24 milyar 420 milyon dolar oldu

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2020 yılında yapılan ihracat 16 milyar 87 milyon dolar iken 2021’de yüzde 51,8 artışla 24 milyar 420 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,4 artarak 2 milyar 567 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatında da taşımacılık yüzde 39,1 ile ilk sırada yer aldı

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2020 yılında yüzde 35 iken 2021 yılında yüzde 39,1 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2020 yılında yüzde 21,2 iken 2021’de yüzde 21,5 oldu. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 11,7 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2021 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

En fazla hizmet ticareti Avrupa Birliği ile yapıldı

Avrupa Birliği ülkelerine 2021 yılında yapılan hizmet ihracatı 12 milyar 688 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 5 milyar 614 milyon dolar oldu. İthalatta 2021 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 12 milyar 164 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 562 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2021 yılında, Türkiye’nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 36,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,5’i Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

Hizmet ihracatında ilk sırayı Almanya, ithalatında ise İrlanda aldı

Hizmet ihracatında 2021 yılında toplam ihracatın yüzde 28,2’si Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 11,9’luk payla ve 4 milyar 130 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,8’lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 5,5’lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2021 yılında yüzde 10,6’lık payla ve 2 milyar 962 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 2 milyar 414 milyon dolar ve yüzde 8,6’lık payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 8,5’lik pay ve 2 milyar 387 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.