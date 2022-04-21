Hizmet İhracatçıları Birliği’nde Başkan seçilen Prof. Dr. Ahmet Bolat, ‘’Hizmette ihracatı iki katına çıkaracağız.’’ dedi

Genel kurulda konuşan Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Koltuğa değil göreve talibim. Cari açıkla mücadelede büyük rol oynayan hizmet ihracatını kısa sürede 2 katına çıkaracağız” dedi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) tüm dünyaya yayılmış olan geniş uçuş ağını da hizmet ihracatının artması için kullanacaklarını belirten Ahmet Bolat, “Başta yazılım sektörü olmak üzere, yurt dışında ihalelere girecek firmalara lojistik destek vereceğiz, gittikleri ülkede yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi’’ hakkındaki kararı ile ilgili de konuşan Başkan Bolat, “Yoğun ülke ve dünya gündemine rağmen bizleri dinleyen ve hizmet ihracatının öneminin farkında olup, sorunlarımıza çözüm üreten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümet yetkililerimize sektörümüz adına teşekkür ederiz. Pandemi koşullarına rağmen, 2021 yılını 56,7 milyar dolar ihracatla kapatan ve 25,2 milyar dolar seviyesinde dış ticaret fazlası veren hizmet sektörlerimizin, kendisine olan bu güveni boşa çıkarmayacağına ve önümüzdeki dönemlerde açıklayacağı rekor ihracat rakamları ile cevap vereceğine inanıyorum” dedi.

Yeni dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

BAŞKAN:

TÜRK HAVA YOLLARI A.O

YÖNETİM KURULU:

15 TEMMUZ DENİZCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

MED YAPIM TELEVİZYON VE FİLMCİLİK A.Ş.

İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş

KAZOVA YAPI İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MEDİPOLİTAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZM. A.Ş.

NG TASARIM OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş

TELENİTY İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN TİC. A.Ş.

TAV GAZİPAŞA ALANYA HAVALİMANI İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

BAYNAK ULUS. NAK.TURZ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

DENETİM KURULU